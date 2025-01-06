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受困冰層下！河北冬泳者已罹難　專家指「1點」：導致逃生錯覺

▲。（圖／翻攝自微博）

▲救難人員救援超過24小時。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河北張家口一名男子4日被多名網友指出，游泳時不幸受困於冰層下方。當地救難人員5日下午指出，經過長時間的破冰救援，該名男子被打撈上岸時，已不幸罹難。一名專家對此點出，自救難度相當大，主要受冰下視線和溫度影響。

據《極目新聞》報導，網友拍下的影片顯示，冰面上，多名救難人員正在切割冰面，進行救援，岸邊圍滿了人群，多輛消防車停在路邊。一名附近的居民表示，4日下午兩點多到四五點，救難人員都沒停止過救援行動，該名男子是冬泳愛好者。

▲救難人員進行破冰工作。（圖／翻攝微博）

▲救難人員進行破冰工作。（圖／翻攝微博）

救難人員表示，破冰工作一直持續到5日，下午才將男子從冰層下打撈上來，可惜未能救回該男子的生命。

報導指出，曾有國外探險者嘗試，冰下游泳挑戰，從一個洞口游泳至，另一個10公尺外的洞口，但游出幾公尺後，就失去了方向，儘管冰面上的同伴給予提示，但他始終沒有找到正確方向，最後拉住了安全繩索，才得以脫險。

▲。（圖／翻攝自微博）

▲曾有國外探險者嘗試進行冰下游泳挑戰，未能成功自救。（圖／翻攝自微博）

專家指出，冰下的光線非常微弱，通常只能透過少量的自然光，而且光線會在水和冰之間發生折射，使得游泳者難以辨別方向，「同時，由於光線的折射和冰層的反射，游泳者可能會產生視覺錯覺，誤以為出口在某個方向，但實際上可能是在相反的方向，冰層的透明度和結構，可能會影響游泳者的視線，使得出口看起來不明顯，或被冰層覆蓋。」

專家表示，冰下的水流和漩渦也可能改變游泳者的位置，增加了尋找出口的難度，「在冰下游泳時，由於環境的陌生和潛在的危險，游泳者可能會感到緊張和焦慮，這會影響他們的判斷和決策能力。」

一名救難人員表示，「冰下游泳和正常開闊水面游泳，完全是兩個概念，冰下遇險後，自救難度非常大，主要是冰下視線、溫度、水流都會影響游泳者判斷，一般救援都需要攜帶安全繩索進行，非專業人士不可貿然嘗試。」

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