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邯鄲初中生鐵鍬虐殺案！13歲男被判無期徒刑　網怒：判太輕

▲▼邯鄲國中生被殺 。（圖／翻設自微博）

▲殺害王同學的3位同儕 。（圖／翻設自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河北邯鄲一名13歲的初中生王同學3月10日遭3名同儕霸凌慘死，臉被鐵鍬敲到面目全非，被棄屍在廢棄菜棚。邯鄲法院一審宣判，被告人張男、李男、馬男（皆13歲）以故意殺人罪，分別被判處無期徒刑、有期徒刑12年、不予刑事處罰。

據《中國新聞網》報導，張男、李男與被害人存在矛盾，經張某提議，2人多次共謀殺害被害者後，平分對方的錢財。張男選定一廢棄蔬菜大棚為犯案地點，並提前攜帶鐵鍬挖坑進行犯罪準備。

法院指出，事發當日下午，張男將被害者騙出，李男騎電動自行車載著馬男前去會合，並將張男的計畫告知馬男，4人進入菜棚後，張男先持鐵鍬動手，並直接殺害被害者，李男在一旁抓住被害者，馬男見狀馬上離開菜棚。

▲▼邯鄲國中生被害案。（圖／翻攝自微博）

▲王同學被棄屍的地方。（圖／翻攝自微博）

法院還指出，張男、李男共同致被害者死亡後，將屍體掩埋。3人騎著電動自行車逃離現場，張男將被害者手機微信帳戶中的錢，轉入自己微信後，與李男平分，還將被害者的手機卡取出，指使馬男砸毀，將手機交由李男扔棄。案發後，馬男將一切交代給警方，才讓此事曝光。

法院認為，張男、李男故意非法剝奪他人生命，行為均已構成故意殺人罪，手段特別殘忍，情節特別惡劣，依法應負刑事責任。張男提議殺人並糾集他人參與，為此案的主犯；李男積極參與預謀並實施殺人行為，在此案中亦為主犯，罪責小於張男。

▲張男選擇犯案的菜棚。（圖／翻攝自微博）

▲張男選擇犯案的菜棚。（圖／翻攝自微博）

法院審理指出，馬男在目睹實施殺人時，即離開現場，後幫助毀滅被害人的手機卡，參與了張某、李男的共同犯罪，鑑於馬男在共同故意殺人犯罪中，未參與犯罪預謀，未實施具體加害行為，不予刑事處罰，依法決定對馬男進行矯正教育。

該起案件在3月引起全中國熱議，如今一審結果出爐，也引起不少人直呼，「判太輕了吧」、「可是被害那個孩子沒有生命了」、「終於我以為這個事又沉寂了，逝者安息」、「可惜了那一條鮮活的生命」、「可是那個孩子再也回不來了」、「可是那個孩子，再也不能幫奶奶賣蘋果了」。

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