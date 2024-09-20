4歲男孩患上「皮膚飢餓症」愛咬指甲　醫：父母的抱抱是良藥

▲小宇情緒變得不穩定。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

河北滄洲一名4歲的男童小宇近日食慾下降，還時常躲在角落咬指甲。小宇的家人表示，孩子變得異常易怒，送醫檢查發現，小宇患上了「皮膚飢餓症」。兒科醫師高超指出，「最嚴重的情況就是影響孩子的心理。」

據《齊魯晚報》報導，由於父母工作比較忙，小宇大多時間和爺爺奶奶一起生活，連放假期間，小宇父母都讓他住在爺爺家。兩位老人精心照顧小宇的生活，覺得孩子有吃有穿就沒什麼問題。

家人表示，有時，小宇和朋友玩累了跑回家，想讓爺爺奶奶抱他，但兩位老人覺得不能慣孩子，常常會擺擺手拒絕他。

暑假快結束時，父母接小宇回家後，發現他有些不對勁。小宇不僅食慾下降，吃東西比以前少了許多，還常常獨自在一旁默默啃指甲。小宇媽媽還以為他缺鈣了，特意買一些鈣片讓他服用。

▲高醫師建議，孩子家長多給予擁抱。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

小宇開學過沒幾天，幼稚園的老師就告訴小宇媽媽，小宇易怒、敏感，跟小朋友發生一點小摩擦，都會大發脾氣，甚至還會推倒別的小朋友，上課時，也常常心不在焉。

小宇的媽媽才盡快將孩子帶去醫院檢查。高醫師告訴她，「皮膚飢餓症」是孩子小時候極少得到父母的擁抱、親密造成的，「建議小宇的父母多抽時間陪孩子，適時給予擁抱和互動，觀察他心理狀態，並定期複查。」

高超指出，幼年時期缺少撫愛，缺乏身體觸摸的孩子，往往會有咬手指、啃玩具、哭鬧不安等症狀，這就是「皮膚飢餓症」的表現，「許多處於『皮膚飢餓症』的孩子會出現食慾不振的情況，沒有足夠的營養，孩子身體發育會受到影響。」

高醫師強調，「最嚴重的後果是對孩子心理的影響，他們常常會有孤獨、膽小等情況，孩子在成長過程中，如果需要抱抱，父母一定要適時給孩子擁抱，避免他們產生『皮膚飢餓症』。」