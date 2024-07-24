大喜之日！新郎朋友狂噴啤酒「婚鬧」　新娘怒砸捧花狠瞪

記者廖翊慈／綜合報導

大陸河北一對新人近日舉行婚禮，新郎的友人為了「婚鬧」，竟當場將啤酒噴向兩人。新娘見男子不斷嬉笑、噴灑啤酒，一氣之下將手上的捧花砸在對方身上，並怒瞪了一眼。相關影片引起熱議，有網友表示，「邀請到這種沒邊界感的朋友真頭疼。」

據《極目新聞》報導，該對新人在台上接受眾人祝福時，台下一名男子突然將啤酒搖晃後，對準台上新人進行噴灑的動作。新娘新郎從頭髮到禮服無一倖免，被啤酒噴好噴滿，且對方還樂在其中，完全沒有要停手之意。新娘忍無可忍之下，才將手中的白色捧花狠甩在婚鬧的友人身上。

▲▼新娘怒瞪友人。（圖／翻攝自微博／白鹿視頻）

新娘事後表示，「現在很忐忑，也不知道當時做的對不對，當時朋友做出那樣的事情之後，我也沒有想那麼多，直接就做出反應了，典禮結束後，朋友就來找我們說開，現在已經和好如初了，打打鬧鬧還是好朋友。」

新娘「反擊」的相關影片引起網友熱議，「過度拿啤酒弄人家，妝都會花掉，還不舒服」、「新郎也不護著新娘，要我早就一腳過去了」、「挺好的啊，有些人不識相，不能慣著」、「不分場合，沒有邊界，有這樣的朋友嗎」、「砸得好我說真的」、「太正常了，要我我也要發火」、「灑啤酒過分了，人家結婚這麼大日子，誰不希望美美的，開開心心的」、「喜慶的日子給人家添堵」。

報導指出，為解決低俗婚鬧現象，早在2020年，中國民政部就印發了《關於開展婚俗改革試點工作的指導意見》，其中重點提到要求開展對天價彩禮、鋪張浪費、低俗婚鬧、隨禮攀比等不正之風的整治。2022年1月25日，民政部舉行第一季例行發布會，再一次加大對低俗婚鬧等不正之風的整治力度。