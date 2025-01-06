美12歲童睡覺遭朋友「沸騰熱水潑臉」　臉部大面積二度燙傷、毀容

▲美12歲童睡覺遭朋友惡作劇，拿沸騰的熱水潑臉，當場重傷送醫。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

美國喬治亞州（Georgia）發生一件恐怖的惡作劇事件，一名12歲少年日前到鄰居家打電動、過夜，不料他的3個朋友竟趁他熟睡之際，朝他的臉部潑灑沸騰的熱水，導致他臉部二度燙傷及毀容。

根據New York Post報導，12歲少年日前跟朋友到鄰居家打電動、過夜，他因為玩累了就先行上床睡覺，其他3名12歲至15歲的朋友則繼續玩樂，不料其中1人提議趁他熟睡之際進行惡作劇，3人因此將沸騰的熱水直接倒在他臉上。

少年事後被趕到現場的大人送醫。男童的母親蒂芬妮（Tiffany West）對於兒子朋友的惡作劇行為非常憤怒，「我至今都無法好好描述究竟發生什麼，那一刻我只感到生氣、受傷、震驚，只想趕快幫助我的孩子」。

少年的阿姨知情後也趕到醫院關心，她詢問少年是否對朋友感到「生氣或悲傷」，但少年沒有任何反應，她悲傷說，「他（少年）已經麻木了，信任的朋友竟然對自己做出這種事情，他從未想過這種的事情會發生在自己身上」。

少年送醫後有臉部大面積燙傷，經醫院手術後保住一命，雖然已出院回家休養，傷勢仍要14至21天才會痊癒，且通常會留下疤痕。警方表示，3名涉案少年接受調查後，已由各自的家屬帶回，案件聽證會將在1個月後舉辦。