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固定架鬆脫煙火射偏！害日本6歲女童眼睛燙傷　廠商挨罰10萬

▲▼1名日本6歲女童慘遭跨年焰火燙傷，台中市消防局開罰廠商10萬元。（圖／台中市政府提供）

▲1名日本6歲女童慘遭跨年煙火燙傷，台中市消防局開罰廠商10萬元。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府昨（12月31日）晚在中央公園舉辦跨年活動，不料炫爛煙火卻砸中1名日本籍6歲女童，造成右眼皮燙傷，所幸送醫後沒有大礙，消防局經初步調查，疑似因施放炮管固定鐵架鬆脫，導致一兩發煙火彈射偏，造成安全距離不足，依違反「爆竹煙火管理條例」開罰執行單位三立電視的外包煙火製造商10萬元罰鍰。

盧秀燕表示，「台中市舉辦跨年晚會放煙火已經行之有年，今年發生了一個小意外，有個小朋友被落焰稍微傷害到，昨晚一發生立刻請同仁趕到現場及醫院關心、致意」。

▲▼1名日本6歲女童慘遭跨年焰火燙傷，台中市消防局開罰廠商10萬元。（圖／台中市政府提供）

她還說，「放了這麼多年煙火都沒出過事，為什麼這次會有小朋友受傷，是因為天候的關係、風向的關係，還是因為廠商的施做技術有問題，市府會調查清楚，如果說廠商有責任，市府也會追究。當然對於這位小朋友，不管是醫藥費或者相關照顧，市府會負全責」。

消防局指出，該活動經消防局依法審查其煙火種類、規格、數量、安全距離、施放人員資格及相關警戒防護措施等均符合規定，但施放時發生落焰掉落人群及部分零星雜草火警，消防局將依違反「爆竹煙火管理條例」第16條第4項授權訂定之「專業爆竹煙火施放作業及人員資格管理辦法」第6條第1項第6款「施放筒未固定安裝」，依「爆竹煙火管理條例」第29條第1項第6款開罰。

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