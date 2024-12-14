　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

知名保溫杯Stanley出包！全球多起燙傷　緊急召回260萬支產品

▲▼Stanley品牌的2款產品出包，全球多起燙傷。（圖／翻攝臉書／Stanley）

▲Stanley品牌的2款產品出包，全球多起燙傷。（圖／翻攝臉書／Stanley）

記者柯振中／綜合報導

美國保溫杯品牌Stanley相當有名，除了美國本土以外，台灣也同樣買得到。不過，製造商近日宣布，由於存在燙傷風險，將回收旗下的Switchback、Trigger Action杯款，預計召回260萬支產品，也會替民眾免費更換杯蓋。

Stanley在官方臉書上表示，目前正在與美國消費者產品安全委員會（CPSC）合作，主動召回Switchback、Trigger Action旅行馬克杯，希望所有持有這兩款產品的顧客立即停止使用，並且聯繫他們，他們將免費更換蓋子。

根據外媒報導，Stanley此次預計召回的產品，共計有約260萬支，而會召回的原因，是因為這兩款杯子的螺紋有瑕疵，碰到高溫、扭轉以後，可能會出現鬆動，目前廠商已接獲多起杯蓋脫落的通報，其中又有38次燒燙傷的情況發生。

根據《每日郵報》報導，此次召回的產品，編號識別碼印在杯底，消費者可以透過識別碼，來辨識手中的產品是否需要召回。產品辨識碼如下：20-01437、20-01436、20-02211、20-02033、20-02779、20-02825、20-02030、20-02745、20-02957、20-02034、20-02746。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
知名保溫杯Stanley出包！　緊急召回260萬支產品
酒後亂性真相曝！　醫驚吐「性功能已歸零」
林襄被指「搭高鐵佔位」　經紀人怒發聲
為了他們！陳綺貞無預警現身小巨蛋　露香肩超美
台中搶蓋大巨蛋　業界猜4地點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

知名保溫杯Stanley出包！全球多起燙傷　緊急召回260萬支產品

38越南旅客疑韓國跳機　下落不明！業者回應了

掌握罷免尹錫悅關鍵鑰匙！憲法法庭「仍有3人空缺」　在野較劣勢

入冬最強冷氣團南下！　專家揭蓋毛毯、被子「最佳保暖順序」

看表演一半爆炸！泰國節慶活動遭「手榴彈攻擊」　釀4死54傷

快訊／尹錫悅遭國會彈劾　執政黨黨魁韓東勳嘆：我盡力了！

不換USB-C！iPhone 14將退出歐盟市場　蘋果損失一年銷售期

燃料貴機位少！明年全球機票「繼續漲」　恐回彈疫情前高點

快訊／南韓總統尹錫悅遭彈劾　憲法法庭「緊急敲定」會議時間

快訊／尹錫悅遭國會彈劾　共同民主黨魁李在明：同志仍須努力！

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

東籃戀破局..張立東喊：擴大經營！　Yuri.一粒.李雅英..7女神夢幻聯動

10歲女童唱《Lydia》　流暢真假轉音獲網讚！

妻看完周杰倫演唱會爆哭　求老公告別式要播《回到過去》

轎車路口左轉衝出沒在看　直行車來不及閃直接撞上

老婆左右不分鬧尷尬　尪給台階來避免吵架

知名保溫杯Stanley出包！全球多起燙傷　緊急召回260萬支產品

38越南旅客疑韓國跳機　下落不明！業者回應了

掌握罷免尹錫悅關鍵鑰匙！憲法法庭「仍有3人空缺」　在野較劣勢

入冬最強冷氣團南下！　專家揭蓋毛毯、被子「最佳保暖順序」

看表演一半爆炸！泰國節慶活動遭「手榴彈攻擊」　釀4死54傷

快訊／尹錫悅遭國會彈劾　執政黨黨魁韓東勳嘆：我盡力了！

不換USB-C！iPhone 14將退出歐盟市場　蘋果損失一年銷售期

燃料貴機位少！明年全球機票「繼續漲」　恐回彈疫情前高點

快訊／南韓總統尹錫悅遭彈劾　憲法法庭「緊急敲定」會議時間

快訊／尹錫悅遭國會彈劾　共同民主黨魁李在明：同志仍須努力！

知名保溫杯Stanley出包！全球多起燙傷　緊急召回260萬支產品

戰神狀元雷蒙恩繳生涯代表作　教頭爆料「因為他女友到場觀戰」

孝琳登場引爆耶誕城夯歌不斷　陳漢典討教舞步嗨翻歌迷

台北職業撞球公開賽16日開打　柯氏3兄弟抗世界列強

林襄遭疑「私下無禮搭高鐵佔位」　經紀人怒駁：不要瞎起鬨

為了他們！陳綺貞無預警現身小巨蛋　露香肩超美「遭爆是新娘」

盧峻翔轟26分8籃板7助攻全能數據　領航猿擊敗勇士穩居PLG龍頭

永福創校109週年　共融運動會、捐血救人校慶活動

全台10縣市強風特報！氣象署示警：請特別注意

酒後亂性真相曝！　醫驚吐「性功能已歸零」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

即／韓「代理總統」韓悳洙：全軍加強警戒！

即／彈劾通過後首發聲　尹錫悅矢言絕不放棄

即／南韓國會通過彈劾　尹錫悅立刻停職！

北韓軍消滅300名烏兵　奪回俄邊境村莊

老虎發狂「啃咬50秒」飼養員慘死

百萬人聚集國會「彈劾尹錫悅」　IU提供熱食

OpenAI涉侵權訓練模型　26歲吹哨者輕生亡

超嚇人！　每天只睡6小時變這樣

她「幫人抓癢」1小時4千元　顧客忘我呻吟排長龍

友人招待遊日「只要幫個小忙」　台男慘被捕

買機票注意　一票人不想坐這裡

川普認為「台灣口袋很深」！

即／尹錫悅遭彈劾　日相石破茂發聲了！

更多熱門

相關新聞

台中5樓加蓋鐵皮屋起火　一家4口脫困1燙傷

台中5樓加蓋鐵皮屋起火　一家4口脫困1燙傷

台中市西區五權路一排連棟透天厝的5樓頂樓加蓋鐵皮屋，上午6點多傳出火警，地點離旁邊加油站不到10公尺，警消火速趕往，還好火勢在23分鐘後撲滅，消防人員救出一家4口，其中1名男子手部燙傷，幸未釀成更大災害。

雪地挑戰「熱水成冰」！他滑倒潑滿身悲劇

雪地挑戰「熱水成冰」！他滑倒潑滿身悲劇

即／台南新化火燒車　2人遭燙傷送醫

即／台南新化火燒車　2人遭燙傷送醫

20歲女被前男友折磨30小時…五官全毀

20歲女被前男友折磨30小時…五官全毀

搭飛機被熱茶燙到「GG三度灼傷」

搭飛機被熱茶燙到「GG三度灼傷」

關鍵字：

保溫杯Stanley燙傷

讀者迴響

熱門新聞

郭彥均遭詐「台北東區公寓頭期款」金額曝

外婆「逆齡」被當嫩嬰媽！　網看照片突破盲點

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

大腸癌3期還轉移！工程師認了「愛吃2種肉」

科技男吃掉極品女下屬！快樂200次對話曝性癖

好癢！醫驚見一根毛「11隻蟲蟲在爬」　她羞吐：都沒洗

周杰倫宣布繼續唱！時間地點票價全曝光

被達美樂切割！館長「極限開箱」：歡迎抵制

手機接飯店USB孔「跳出超毛通知」　解釋曝

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

即／韓「代理總統」韓悳洙：全軍加強警戒！

快訊／勞部輕生員工家屬最新聲明！　感謝各界聲援「打破官官相護」

更多

最夯影音

更多

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面