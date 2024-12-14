知名保溫杯Stanley出包！全球多起燙傷　緊急召回260萬支產品

▲Stanley品牌的2款產品出包，全球多起燙傷。（圖／翻攝臉書／Stanley）



記者柯振中／綜合報導

美國保溫杯品牌Stanley相當有名，除了美國本土以外，台灣也同樣買得到。不過，製造商近日宣布，由於存在燙傷風險，將回收旗下的Switchback、Trigger Action杯款，預計召回260萬支產品，也會替民眾免費更換杯蓋。

Stanley在官方臉書上表示，目前正在與美國消費者產品安全委員會（CPSC）合作，主動召回Switchback、Trigger Action旅行馬克杯，希望所有持有這兩款產品的顧客立即停止使用，並且聯繫他們，他們將免費更換蓋子。

根據外媒報導，Stanley此次預計召回的產品，共計有約260萬支，而會召回的原因，是因為這兩款杯子的螺紋有瑕疵，碰到高溫、扭轉以後，可能會出現鬆動，目前廠商已接獲多起杯蓋脫落的通報，其中又有38次燒燙傷的情況發生。

根據《每日郵報》報導，此次召回的產品，編號識別碼印在杯底，消費者可以透過識別碼，來辨識手中的產品是否需要召回。產品辨識碼如下：20-01437、20-01436、20-02211、20-02033、20-02779、20-02825、20-02030、20-02745、20-02957、20-02034、20-02746。