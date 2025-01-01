日本6歲女童遭跨年焰火燙傷眼　盧秀燕：關懷傷者釐清原因

▲1名日本6歲女童慘遭跨年焰火燙傷，盧秀燕指示關懷傷者，釐清原因。（圖／記者許權毅攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府昨（12月31日）晚在中央公園舉辦跨年活動，吸引35萬人到場欣賞，炫爛焰火卻直往人群掉落，意外砸中1名日本籍6歲女童，造成右眼皮燙傷，所幸送醫後沒有大礙，市長盧秀燕得知後，做出三點指示，「關懷傷者、積極處理、釐清原因」。

盧秀燕上午受訪表示，台中市舉辦跨年晚會放煙火已經行之有年，今年發生了一個小意外，有個小朋友被落焰稍微傷害到，昨晚一發生立刻請同仁趕到現場及醫院關心、致意。

她還說，放了這麼多年煙火都沒出過事，為什麼這次會有小朋友受傷，是因為天候的關係、風向的關係，還是因為廠商的施做技術有問題，市府會調查清楚，如果說廠商有責任，市府也會追究。當然對於這位小朋友，不管是醫藥費或者相關照顧，市府會負全責。

消防局跨年夜接獲中央公園2件救護案，31日晚10點14分，年約15歲男性傷患，左腳大拇指破皮流血、意識清楚，給予包紮處置後，未送醫。1日凌晨零點12分，中科路第二觀賞區，1名6歲日籍女童右眼皮遭焰火燙傷，由父親陪同上救護車送中國附醫治療。

另外，還有焰火引起的雜草火警，已由駐點人員當場撲滅。