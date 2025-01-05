聲音沙啞超過1週要小心！醫示警：伴隨3症狀恐是腫瘤

▲聲音沙啞持續一週以上應盡速就醫，可能與息肉、腫瘤有關。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

聲音是人與人之間每天溝通的重要工具，有時說太多話或歡唱完，難免出現「燒聲」的狀況，然而當聲音沙啞持續1週以上，可能不只是普通的「嗓子疲勞」。醫生提醒，如果聲音沙啞持續超過1週，且伴隨聲音低沉、喉嚨疼痛或壓迫感等症狀，就可能就與聲帶結節、息肉或腫瘤有關，應盡快就醫檢查。

輔大醫院耳鼻喉科主任醫師胡皓淳在臉書粉專發文，如果聲音沙啞在清晨特別明顯，伴有喉嚨灼熱感或反覆咳嗽，可能與胃食道逆流有關，建議避免睡前2至3小時進食，減少胃食道逆流的機會，或使用制酸劑或其他藥物來控制胃酸，減少對聲帶的刺激，也可以提高睡眠時枕頭的高度，減少胃酸逆流至食道和喉嚨。

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醫師指出，如果聲音逐漸惡化，且恢復時間越來越長，或聲音低沉、沙啞到無法正常交流的程度，以及說話時會明顯感覺到喉嚨疼痛或壓迫感等情況，就可能就與聲帶結節、息肉或腫瘤有關；另外，有些慢性疾病如甲狀腺問題、過敏性鼻炎或慢性支氣管炎，也可能影響聲音的清晰度。

胡皓淳強調，如果沙啞同時伴隨其他症狀，如疲勞、體重變化或呼吸困難，強烈建議與醫生詳細討論病史，進一步進行檢查，醫師會使用像是軟式喉鏡或硬鏡，觀察聲帶和喉部的健康情況，排查發炎、結節、息肉或腫瘤的可能性。另外像是聲音分析，透過錄音分析聲帶振動的頻率和音質，了解聲帶功能是否正常，也可能會透過影像學，如電腦斷層或核磁共振檢查，用於檢視喉嚨或附近區域是否存在病變。

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