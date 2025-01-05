　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「偶像劇女王」陳喬恩淪票房毒藥？　新片上映12天收不到15萬

陳喬恩被譽為「偶像劇女王」，但她主演的電影上映12天票房慘澹。（圖／報系資料照）

▲陳喬恩被譽為「偶像劇女王」，但她主演的電影上映12天票房慘澹。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

有「偶像劇女王」封號的女星陳喬恩日前才因為批評麻辣鍋只能現場候位，引發爭議，最近又被發現她的新片《回家的你》票房慘澹，上映12天票房只有人民幣3.3萬元，與其他年末同檔期的破億元成績差很多，也遭指已淪「票房毒藥」，人氣已不如以往。

陳喬恩近年深耕大陸戲劇圈，拍了許多影視作品，2024年底也有新片上映，她與張晨光、徐帆合作電影《回家的你》，自2024年12月24日聖誕檔期上映，據大陸電影平台「貓眼票房」數據顯示，截至1月4日，上映12天票房僅人民幣3.3萬元（約新台幣15萬元）；此外，有當地報導指出，在上映的其中2間戲院，只賣出4張電影票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

偶像劇女王淪票房毒藥？新片上映12天收不到15萬

▲陳喬恩出演的電影《回家的你》在大陸上映12天，累積票房僅有人民幣3.3萬元（約新台幣15萬元），讓她被認為淪落變「票房毒藥」。（圖／翻攝自微博）

《回家的你》因為票房慘澹，據了解，在大陸只剩下8家電影院有上排少數場次放映，而電影出品方堅稱，電影是正常上映，沒有異樣。不過《回家的你》在年末上映，與其他同期上映的電影片房差太大，《小小的我》、《破‧地獄》票房都破億元，也令不少網友質疑，昔日有偶像劇女王稱號的陳喬恩，如今淪為票房毒藥。

事實上，陳喬恩近年私生活比較受關注，與馬來西亞富二代曾偉昌結婚後，兩人經常透過社群曬恩愛，受到粉絲祝福。不料，日前陳喬恩突然透過社群，分享自己回台灣去吃一間傳說中好吃的麻辣鍋店，她抱怨店家不給訂位規定在現場候位，「到底有多麼好吃這麼跩，是因為如此機車，才會感覺很受歡迎嗎？」結果遭到網友批評講話很不友善，反而認為有點跩的人是她，掀起爭議。

延伸閱讀
追尋更好的自己！男子刪除所有社群平台服務　4年後感嘆：快樂多了
薄瓜瓜哥斯大黎加度蜜月！「甜摟老婆」自拍賀新年　嬌妻美顏首度曝光被讚爆
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
全聯公告「禁做荒謬1事」　全場笑了：真的別低估奧客恥力
2寶媽「謎樣液體」狂流…竟是罹癌
快訊／桃園電子廠大火　先豐母公司臻鼎發重訊
陳喬恩淪票房毒藥？　新片上映12天收不到15萬
快訊／桃園電子廠大火「緊急疏散342人」！百名消防搶救7小時
阿姨人肉佔車位「年輕人不懂尊重」！女駕駛一招反擊全場讚爆
五月天桃園最終場　阿信突自爆「有大事宣布」慘被嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全聯鮮奶區公告「禁做荒謬1事」　全場笑了：真的別低估奧客恥力

「偶像劇女王」陳喬恩淪票房毒藥？　新片上映12天收不到15萬

小便灼熱、生殖器飄異味！ 他約砲半年「性病才發作」：染披衣菌

台人近7日「被騙走23億」　詐騙手法前3名曝光

2波冷氣團接力「全台凍一周探8度低溫」　高山有望下雪

聲音沙啞超過1週要小心！醫示警：伴隨3症狀恐是腫瘤

12生肖周運勢排行！「牛、虎」事業、愛情、財運大豐收

親見錢被柯文哲帶回家！醫千字留言曝...質問陳佩琪：8年收入破億？

桃園稽查旅宿業者「一次性旅宿備品」　首波29家全符合規定

求婚4年女友　才知她是「單親媽」！眾人1原因挺分：別接盤

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

九頭身警花變「粉紅衛兵」　搶劫落網驚見傲人身材！

#朱立倫 聲援民眾黨1/11上街！ #柯建銘 ：藍白會變光棍黨

柯建銘預告大罷免潮來了　嗆雙罷：41區藍委全罷掉

EXO 2025年合體？ 張藝興曝：正在聊　#星光雲REELS

全聯鮮奶區公告「禁做荒謬1事」　全場笑了：真的別低估奧客恥力

「偶像劇女王」陳喬恩淪票房毒藥？　新片上映12天收不到15萬

小便灼熱、生殖器飄異味！ 他約砲半年「性病才發作」：染披衣菌

台人近7日「被騙走23億」　詐騙手法前3名曝光

2波冷氣團接力「全台凍一周探8度低溫」　高山有望下雪

聲音沙啞超過1週要小心！醫示警：伴隨3症狀恐是腫瘤

12生肖周運勢排行！「牛、虎」事業、愛情、財運大豐收

親見錢被柯文哲帶回家！醫千字留言曝...質問陳佩琪：8年收入破億？

桃園稽查旅宿業者「一次性旅宿備品」　首波29家全符合規定

求婚4年女友　才知她是「單親媽」！眾人1原因挺分：別接盤

房地產不景氣　中國百大房企2024年銷售減逾30%

靈鷲山普仁獎頒獎典禮　86位小太陽傳遞善與堅韌力量

被賣到柬埔寨當豬仔！　女星收「粉絲求救訊息」急報警竟是詐騙

全聯鮮奶區公告「禁做荒謬1事」　全場笑了：真的別低估奧客恥力

味全龍組團17人赴美訓練　取經打擊結合運科

快訊／桃園電子廠大火　先豐母公司臻鼎重訊：損失待判定

新北金蛇迎春！淡水魚藏餐廳外帶年菜　即日起預訂享優惠

2寶媽「謎樣液體」狂流3年…竟是罹癌　醫：前期幾乎沒症狀

佛光山金光明寺寒冬送暖　1200戶弱勢家庭領受福田金福袋

快訊／桃園電子廠大火！　緊急疏散342人

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

生活熱門新聞

冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

今「小寒」4禁忌做1事恐衰　3生肖最旺

新北高中生舉五星旗喊「省長賴清德」

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

女山友沒被丟包！資深登山客：隊友仍犯6大錯誤

爆柯P帶政治獻金回家！醫3點回應

嘲諷黃國昌憔悴「服喪嗎」　律師道歉了

春節9天假！國旅訂房率「跌破4成」Cheap秒懂

早餐店「什麼品項」賺最大？　網點名它

今彩539頭獎4注中獎　獎落雙北、高雄

今轉雨！　明「強冷空氣」急凍7天

過年出國玩「1費用沒繳」恐限制出境！

明天變天「北東溼答答」　下波冷氣團急凍更久

怨《夜市王》毀了南機場夜市！在地人哀號：像跨年

更多熱門

相關新聞

陳喬恩懶理出征風波　發IG曝最擔心的事

陳喬恩懶理出征風波　發IG曝最擔心的事

藝人陳喬恩日前在Instagram發文批評知名麻辣火鍋店的入座規定讓她感到不滿，還附上6個翻白眼表情符號吐槽「到底有多麼好吃這麼跩？」更直接公開店名，表示自己不會再光顧，此舉掀起兩派討論，新貼文底下更遭大批網友留言出征。不過，陳喬恩本人似乎未受負面聲浪影響，依舊正常更新Instagram，還吐露了近期最擔心的事情。

聲音沙啞超過1週要小心！伴隨3症狀恐是腫瘤

聲音沙啞超過1週要小心！伴隨3症狀恐是腫瘤

「台灣尚勇」小紅包來了！10萬份春節發送

「台灣尚勇」小紅包來了！10萬份春節發送

妹子分享「讓男生對妳死心塌地」2方法！網爆共鳴

妹子分享「讓男生對妳死心塌地」2方法！網爆共鳴

大愛台「不平等合約」為何要簽？呂秋遠：為了吃飯

大愛台「不平等合約」為何要簽？呂秋遠：為了吃飯

關鍵字：

周刊王陳喬恩回家的你

讀者迴響

熱門新聞

濟航墜機前疑撞「10倍大鳥群」！驚悚畫面曝

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

砲灰！澤倫斯基：北韓軍2天「一個營」全滅

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼

人妻大方揪3P「只限女生」！丈夫爽80人斬

狂嗑鮮蚵！20多歲男「一晚噴射30次」站不起來

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

柯2014年收現金未存專戶？陳佩琪發聲

苗博雅嘲諷黃國昌憔悴　網洗版要求道歉

蛇年2000元刮刮樂風向變了！　台彩「不能說的祕密」大解析

謝忻清空IG宣布新身分！　「與網紅前輩成為一家人」

苗博雅道歉了！對至親仙逝「感同身受」

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳

冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

25歲伴遊妹慘了！收7千陪玩吸到喪屍煙彈

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面