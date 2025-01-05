「偶像劇女王」陳喬恩淪票房毒藥？　新片上映12天收不到15萬

▲陳喬恩被譽為「偶像劇女王」，但她主演的電影上映12天票房慘澹。（圖／CTWANT）



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有「偶像劇女王」封號的女星陳喬恩日前才因為批評麻辣鍋只能現場候位，引發爭議，最近又被發現她的新片《回家的你》票房慘澹，上映12天票房只有人民幣3.3萬元，與其他年末同檔期的破億元成績差很多，也遭指已淪「票房毒藥」，人氣已不如以往。

陳喬恩近年深耕大陸戲劇圈，拍了許多影視作品，2024年底也有新片上映，她與張晨光、徐帆合作電影《回家的你》，自2024年12月24日聖誕檔期上映，據大陸電影平台「貓眼票房」數據顯示，截至1月4日，上映12天票房僅人民幣3.3萬元（約新台幣15萬元）；此外，有當地報導指出，在上映的其中2間戲院，只賣出4張電影票。

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▲陳喬恩出演的電影《回家的你》在大陸上映12天，累積票房僅有人民幣3.3萬元（約新台幣15萬元），讓她被認為淪落變「票房毒藥」。（圖／翻攝自微博）

《回家的你》因為票房慘澹，據了解，在大陸只剩下8家電影院有上排少數場次放映，而電影出品方堅稱，電影是正常上映，沒有異樣。不過《回家的你》在年末上映，與其他同期上映的電影片房差太大，《小小的我》、《破‧地獄》票房都破億元，也令不少網友質疑，昔日有偶像劇女王稱號的陳喬恩，如今淪為票房毒藥。

事實上，陳喬恩近年私生活比較受關注，與馬來西亞富二代曾偉昌結婚後，兩人經常透過社群曬恩愛，受到粉絲祝福。不料，日前陳喬恩突然透過社群，分享自己回台灣去吃一間傳說中好吃的麻辣鍋店，她抱怨店家不給訂位規定在現場候位，「到底有多麼好吃這麼跩，是因為如此機車，才會感覺很受歡迎嗎？」結果遭到網友批評講話很不友善，反而認為有點跩的人是她，掀起爭議。

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