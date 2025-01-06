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尹錫悅逮捕令異議遭駁回！律師擬「上訴最高法院」成南韓首例

▲▼ 南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

南韓總統尹錫悅3度拒絕出席傳喚，因此法院批准公搜處聲請的逮捕令與搜查令，成為現任總統首例，雖然尹錫悅方2日向法院提出異議，認為令狀存在法律瑕疵，不過5日正式被法院駁回。對此，尹錫悅的辯護律師尹甲根表示，將考慮向大法院（最高法院）提出上訴。

根據《韓聯社》報導，隨著尹錫悅的逮捕令即將於1月6日到期，公調處可能在逮捕令期滿的當天再次嘗試執行，也在考慮重新申請法院簽發逮捕令。在此情況下，尹錫悅的辯護律師尹甲根表示，將考慮向大法院提出上訴。這將是南韓首例總統被彈劾的情況下，其辯護律師向最高法院提出上訴的案例。

▲▼尹錫悅支持者揮舞美國與韓國的國旗。（圖／路透）

▲尹錫悅支持者揮舞美國與韓國的國旗。（圖／路透）

事實上，南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭高位公職者犯罪搜查處（公搜處）3度傳喚。然而，尹錫悅卻因為不甩傳喚，而遭公搜處向法運聲請逮捕令狀。

公搜處處長吳東運曾於3日第一次執行逮捕令，指揮由警方合組的逮捕隊伍前往總統官邸，儘管一度進入官邸內部，卻遇到官邸警護處以「人肉圍牆」阻擋抵抗，在擔憂爆發流血衝突下，才在5個半小時後決定從官邸撤隊。

▲▼ 3日逮捕尹錫悅行動失敗告終。（圖／路透）

▲3日逮捕尹錫悅行動失敗告終。（圖／路透）

為此，尹錫悅的律師團隊近日向首爾西部地方法院提出對於逮捕和搜查令的異議申請，認為當中存有法律缺陷，違反刑事訴訟法和憲法，並聲稱發出令狀的法官隨意作出裁定。該異議申請在5日被法院駁回，但法院並未公布駁回的具體理由。

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