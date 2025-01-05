南韓總統官邸來硬的！4輛大巴「組車牆」阻擋逮捕　命令可實彈射擊

▲南韓總統官邸警護處在官邸出入口停放4輛大型巴士作為「車牆」，阻攔公搜處與警方進入。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會。尹錫悅3度拒絕回應傳喚後，法院批准高位公職者犯罪搜查處（公搜處）聲請的逮捕令，然而公搜處與警方前往執法時，卻遭總統官邸警護處以「人牆」頑強抵抗。如今，逮捕令即將於明（6）日到期，總統官邸更設置4台大型巴士與鐵絲網，試圖阻擋公搜處前來逮捕尹錫悅。

根據韓媒《MBC News》，南韓首爾、江原道今（5）日起開始降雪，氣象廳甚至發佈大雪特報。面臨酷寒的冬季與一片白雪皚皚，如今可以發現，在位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸入口前，總共有4輛大型巴士阻擋，其中有3輛車以直向放置，堵死官邸出入口，另一輛大型巴士則是橫向放置。

法院批准公搜處聲請的逮捕令即將於6日到期，隨著5日太陽西下，公搜處並不執意在5日內執行逮捕計畫。外界認為，公搜處即將於6日執行計畫。對此，總統官邸警護處決定「抵死反抗」，在官邸外設置層層車牆，且車牆後方還有數十名穿著黑衣的人員待，凸顯出阻止公搜處與警方進入官邸的強烈意志。

其他南韓媒體也發現，總統官邸從昨（4）日起就陸續在官邸出入口附近設置鐵絲網，直到5日也能觀測到許多警護處人員搬著鐵絲網進行設置。

▲南韓總統官邸警護處設置鐵絲網，阻攔公搜處與警方進入。（圖／VCG）

據悉，公搜處處長吳東運曾於3日第一次執行逮捕令，指揮由警方合組的逮捕隊伍前往總統官邸，儘管一度進入官邸內部，卻遇到官邸警護處以「人肉圍牆」阻擋抵抗，在擔憂爆發流血衝突下，才在5個半小時後決定從官邸撤隊。

針對3日公搜處逮捕行動失敗，南韓國會第一大在野黨「共同民主黨」所主導的尹錫悅內亂真相調查團團長秋美愛（國會議員）等人5日在國會緊急召開記者會，聲稱調查團收到內部爆料，指出總統官邸警護處處長朴鍾俊曾指示下屬，一旦在肢體衝突失利時，可以發射空包彈，甚至可以向警護處人員開槍「實彈射擊」。

針對上述說法，警界出身（前警察廳次長）的總統官邸警護處處長朴鍾俊稍早於5日下午發表聲明，強調部分媒體在報導內容中指出警護處曾下令「裝填實彈」、「開槍射擊」的說法是子虛烏有、毫無根據，他向公搜處與警察廳國家搜查本部呼籲，應該避免國家機關互相衝突的情景發生。

▲ 3日逮捕尹錫悅行動失敗告終。（圖／路透）

另外，朴鍾俊也在聲明中強調警護處「保護」總統尹錫悅人身安全的強烈意志，表示由於警護處的存在價值在於保護總統人身安全，因此一旦警護處回應公搜處的逮捕令要求，則將形同於瀆職（放棄執行總統維安工作）。

朴鍾俊承諾，「若我做出的判斷有錯，那麼我願意承擔司法責任！」

根據韓媒《京鄉新聞》，警察廳非常戒嚴特別搜查團5日針對總統官邸警護處警護本部長李光宇（音譯）、警備安全本部長李振夏（音譯）依涉嫌特殊妨礙公務執行等罪立案調查，要求兩人7、8日以前接受傳喚調查。