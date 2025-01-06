男趁媽酒醉「多次撿屍亂倫」！還傳訊父親吹噓　法院判性侵不成立

▲一名英國男子多次趁母親酒醉與她發生性行為，最後僅被判社區矯正。（示意圖，photoAC）

文／鏡週刊

英國發生一起駭人聽聞的亂倫案。一名男子趁母親長期酗酒，神志不清之際，多次對其進行性侵犯。事後，他竟向父親發訊息「自首」，態度輕佻。法院審理後，雖然未認定性侵罪成立，仍判處其2年社區矯正，並要求其登記為性犯罪者。

根據英國《鏡報》報導，涉案男子來自紐卡斯爾，童年時與母親關係冷淡，成年後返回紐卡斯爾才與母親重新建立聯繫，沒想到卻趁母親酒醉，多次趁機與對方發生性行為。男子的母親長期酗酒，經常喝得爛醉如泥，母子倆甚至會一起飲酒，然而，男子竟多次在母親酒醉後趁機撿屍，事後還毫無羞恥之心，用臉書傳訊給父親吹噓母子亂倫之事，甚至還要父親不要動怒。

這名男子因性侵指控遭法院審理，儘管他對2項與成年親屬發生性行為認罪，但陪審團最終裁定性侵罪名不成立，判處其2年社區矯正並登記為性犯罪者5年。辯護律師指出，被告成長於破碎家庭，長期遭受心理創傷，與母親的關係亦非典型。律師強調，被告的行為或與其複雜的成長背景有關，請求法院從輕量刑。

可是法官嚴厲批評被告的行為，認為其與母親的性關係嚴重違反社會倫理，認為不會因為母親未扶養他，而合理化嫌犯的行為，母子發生性行為也讓很多人感到作嘔，但法律無法對所有道德瑕疵進行制裁。

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