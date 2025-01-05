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南韓內閣極力攔阻！尹錫悅一意孤行「宣布戒嚴」　檢方指控違憲

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅去年12月3日晚間發布戒嚴。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急宣布戒嚴，派遣軍警試圖封鎖國會、逮捕朝野政治人物，其手法粗糙，被認為違反憲法。對此，南韓檢方在針對前國防部長金龍顯的起訴書中指出，尹錫悅在發布戒嚴前，其實曾被國務總理韓悳洙極力挽留，但尹錫悅卻仍執迷不悟表示，「現在若改變計畫，所有事情將會全數告吹！」

根據《韓聯社》，南韓法律界人士昨（4）日指出，檢察廳非常戒嚴特別搜查本部（本部長為首爾高等檢察廳廳長朴世鉉）在針對前國防部長金龍顯涉嫌從事內亂主要任務等嫌疑的起訴書中，描述尹錫悅在透過電視演說發布戒嚴前的一舉一動，包括國務會議官員們的行動。

總統在發布戒嚴前，必須事先召集國務會議過半數以上成員（11人）出席進行審議，然而尹錫悅2024年12月3日晚間10時透過電視演說發布戒嚴前，曾於晚間9時33分緊急召集包括國務總理韓悳洙在內的國務委員，然而卻未清楚表明召集理由，僅表示「趕快進入總統辦公室」。

▲▼南韓國務總理韓悳洙。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國務總理韓悳洙。（圖／達志影像／美聯社）

在出席國務會議的國務委員未達半數的情況下，韓悳洙先是走上5樓的總統辦公室，極力勸阻尹錫悅發布戒嚴，「假設宣布非常戒嚴的話，那國家經濟就會變得非常困難，且韓國的對外信用評等也會跟著降低！」

南韓外交部長趙兌烈則是向尹錫悅表示，「不僅會在外交層面造成影響，大韓民國過去70年來所積累的成就將會一夕之間崩塌」；至於經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆（現代理總統）則表示，「一旦宣布非常戒嚴，將會對經濟和國家信用評等造成致命打擊，因此不行（宣布戒嚴）」。

然而，面對內閣重要官員們的苦勸，尹錫悅卻仍心意已決，「若是放任那些親北（政治傾向支持北韓）左派們，那麼國家會徹底完蛋，無論經濟、亦或外交將會全部毀掉。既然國務委員們的看法和總統已有明顯差異，代表事態已經無法挽回了！」

▲▼尹錫悅與國防部長金龍顯登上閱兵車。（圖／路透）

▲尹錫悅與南韓前國防部長金龍顯登上閱兵車。（圖／路透）

走出總統辦公室後，趙兌烈向金龍顯問道，「軍隊是否已經在等候了？」；金龍顯答道，「軍隊已經在等候了，且我們已經通報媒體，說晚間10時將會發布特別談話，所以現在已經無法再更改計畫了。」

在尹錫悅的召集指示下，直到緊急戒嚴宣布為止，11名國務委員聚集在總統辦公室的大接見室。

在場內閣官員包括：國務總理韓悳洙、外交部長趙兌烈、經濟副總理崔相穆、行安全部長李祥敏、法務部長朴性載、統一部長金暎浩、國家情報院長趙太庸、總統秘書室長鄭鎮碩、國家安保室長申源湜、農林畜產食品部長宋美玲、保健福祉部長曹圭鴻、中小企業初創企業部長吳姈姝。

尹錫悅於當晚10時17分起向在場國務委員發表5分鐘的談話，「現在若改變計畫，則所有事情都會出錯！已經通知好媒體了，相關的詢問也接連不斷。所以，現在不得不宣布戒嚴。這是身為總統做出的決斷。」

10時23分，尹錫悅透過電視演說向全民發表緊急戒嚴。

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

南韓檢方認為，尹錫悅在戒嚴宣布的程序與過程中違反憲法、戒嚴法的規定。因為，總統一旦宣布戒嚴，必須向國務會議提出議案，在審議時經過國務委員們充分的檢討；然而，尹錫悅、金龍顯卻未向國務會議遞交議案，在11名國務會員（過半數）趕赴現場前，便私下和韓悳洙與其他少數國務委員交換意見。

11名國務委員到達現場後，尹錫悅向11人「單方面通報」發布戒嚴的計畫，因此國務會議上從未針對戒嚴進行有效且具實質性的討論，而行政安全部也並未對此彙整會議錄，違反憲法與戒嚴法所規定的戒嚴宣布要件與程序。

另外，檢方也認為，金龍顯並未透過國務總理韓悳洙，而是直接向尹錫悅建議發布戒嚴，且在未經過國務會議審議的情況下，獨自認命陸軍參謀總長朴安洙為戒嚴司令官，以上皆違反法令程序。

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