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彈劾審判辯論日期出爐　南韓總統尹錫悅將「親自出席」

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅預計將出席憲法裁判所辯論。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓「代理總統」崔相穆（經濟副總理兼企劃財政部長）批准任命憲法裁判所（憲法法庭）2名法官，使得法官人數達到8人（距離滿額只差1人）後，由國會通過的總統尹錫悅彈劾訴追案，其審理將如火如荼進行。對此，尹錫悅辯護律師團便透露，尹錫悅將會在兩造辯論時親自出庭，而辯論日期也跟著出爐。

根據韓媒《News1》，南韓憲法裁判所3日召開第2次辯論準備程序期日，針對兩造對於此次事件的論點、證據之後，決定投入正式的辯論程序，預估將會有5次辯論，第1次於14日下午2時進行、第2次於16日下午2時進行，第3次於21日進行、第4次於23日進行，至於第5次則預計2月4日進行。

尹錫悅的辯護律師尹甲根今（5）日下午發表聲明，透露總統尹錫悅將會於「適當的期日」出席憲法裁判所辯論，向法庭親自傳達意見。屆時，辯論程序將會在憲法裁判所大審判庭召開。

針對此次彈劾審判，身為提訴人之南韓國會最後決定，應將刑法上的內亂罪嫌疑從彈劾訴追事由中排除。分析指出，這是因為由最大在野黨共同民主黨所主導的國會認為，一旦針對內亂罪是否違反憲法一事進行證據上的調查，恐怕會延長彈劾審判的進行時間，因此才會決定採「速戰速決」策略，將內亂罪嫌疑從彈劾訴追事由排除。

對此，尹錫悅方面則是反控，「無形中是南韓國會自己承認，通過彈劾速追決議不具法律效力。」

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