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家事稽查！角落、廚房、廁所不合格　三大清潔救星解決大掃除

▲▼3M百利,清潔救星,街訪突即隊,大掃除。（圖／取自影片）

▲春節大掃除成了許多職場媽媽的惡夢！（圖／取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

馬上就要農曆春節了，時間緊迫、家務繁重，春節大掃除成了許多職場媽媽的惡夢！尤其是上班族媽媽都面臨同樣困境，白天工作、晚上照顧孩子，已經無暇徹底清潔，農曆春節前的大掃除緊急需要幫助，街訪突即隊攜帶最強打掃好物拯救地方媽媽們，想要輕鬆解決清潔難題，快看這集妙招，輕鬆迎接新年，讓家裡煥然一新！

▲▼3M百利,清潔救星,街訪突即隊,大掃除。（圖／取自影片）

▲街訪突即隊攜帶最強打掃好物拯救地方媽媽們。

▲▼3M百利,清潔救星,街訪突即隊,大掃除。（圖／取自影片）

▲白天工作、晚上照顧孩子，已經無暇徹底清潔。

▲▼3M百利,清潔救星,街訪突即隊,大掃除。（圖／取自影片）

▲家裡其他「不良習慣」也不少。

街訪突即隊來到地方媽媽的家，發現有不少「清潔死角」，看似整潔的客廳其實暗藏灰塵危機，角落縫隙的毛髮與灰塵形成「隱形地毯」，廚房流理台堆滿未洗碗筷，爐台細看竟有頑固油污，菜瓜布更是殘破不堪，浴室裡的馬桶刷已經服役超過半年，排水孔也被頭髮堵住，其他「不良習慣」也不少，椅背上滿是堆積的衣服，客廳地板隨手擺放的雜物讓人寸步難行，看似平凡的家務，卻道出了職場媽媽的日常困擾，更感受到年前大掃除的重要性，不只是為了迎接新年，更是為了給家人一個清新舒適的生活環境！

▲▼3M百利,清潔救星,街訪突即隊,大掃除。（圖／取自影片）

▲旋轉拖把吸水力差，要來回拖好幾次。

家中有小朋友的媽媽都懂，日常清潔常常被突發狀況打亂，這位媽媽就分享了很崩潰的狀況「泡好奶要拿給小朋友卻意外打翻，地板一片狼藉」，她連忙拿出家裡的旋轉拖把，但清潔力不盡理想，這樣的情況，是否讓你感同身受？其實，問題不在清潔工作本身，而是清潔工具的選擇！

▲▼3M百利,清潔救星,街訪突即隊,大掃除。（圖／取自影片）

▲大掃除救星「3M輕巧型免手洗平板拖把刮水桶」。

▲▼3M百利,清潔救星,街訪突即隊,大掃除。（圖／取自影片）

▲3M輕巧型免手洗平板拖把刮水桶省力方便。

▲▼3M百利,清潔救星,街訪突即隊,大掃除。（圖／取自影片）

▲360度旋轉拖把頭設計很輕巧。

街訪突即隊立刻拿出大掃除救星「3M輕巧型免手洗平板拖把刮水桶」，這款拖把的拖布吸水力高達4倍，一次就能輕鬆拖乾飲料灑漏，徹底告別多次重複拖地的煩惱，這位媽媽實際測試下來，發現先乾擦將卡在邊角的灰塵、毛髮吸附起來後再濕拖更乾淨，並且大讚360度旋轉拖把頭設計太神奇了，椅腳、桌腳這類刁鑽角落都清潔得到，此外，刮水桶功能讓清潔更加輕鬆，來回刮兩下就能讓拖布乾淨，避免殘污留漬產生異味導致地板越拖越髒。這款拖把清洗、刮乾都能透過刮水桶輕鬆完成，真正做到事半功倍、髒污不沾手！

▲▼3M百利,清潔救星,街訪突即隊,大掃除。（圖／取自影片）

▲3M百利菜瓜布小綠與小黃功能不同。

▲▼3M百利,清潔救星,街訪突即隊,大掃除。（圖／取自影片）

▲3M百利菜瓜布擁有2.5倍清潔效率，輕鬆幾刷污漬就清潔溜溜。

廚房清潔看似簡單，但用錯工具反而容易造成餐具損傷，這位媽媽在清理奶瓶和碗盤時被眼尖的小編發現用錯菜瓜布，小編解釋：「小綠裡面含有金剛砂，適合清潔不怕刮的爐具或不銹鋼廚具，而小黃則含有特殊防刮纖維，專為細緻餐盤和不沾鍋設計，此外，海綿這面是起泡用的，不是用來刷洗哦！」聽完後，媽媽恍然大悟笑說：「難怪我的盤子上有刮痕，還誤以為是老公太暴力，結果是自己用錯工具！」而且3M百利菜瓜布擁有2.5倍清潔效率，輕鬆幾刷污漬就清潔溜溜，小編還提醒：「菜瓜布最好一個月更換一次，避免細菌滋生！」最後，小編暖心送上小綠與小黃，讓媽媽廚房清潔效率升級的同時，也學到更多知識與實用工具。

▲▼3M百利,清潔救星,街訪突即隊,大掃除。（圖／取自影片）

▲舊式馬桶刷難以清潔凹槽。

▲▼3M百利,清潔救星,街訪突即隊,大掃除。（圖／取自影片）

▲3M替換式刷頭馬桶刷方便又衛生。

▲▼3M百利,清潔救星,街訪突即隊,大掃除。（圖／取自影片）

▲3M替換式刷頭馬桶刷的刷頭自帶清潔劑。

進入打掃的尾聲，小編來到廁所檢視環境後讚許地說：「你的廁所算蠻乾淨的」但一眼瞥見旁邊的傳統馬桶刷忍不住搖頭，小編指出：「這種舊式馬桶刷不僅難以清潔凹槽，而且使用久了會累積了大量細菌，試試3M替換式刷頭馬桶刷吧！」3M替換式刷頭馬桶刷擁有S型刷頭設計，輕鬆深入馬桶底部與凹槽，刷頭自帶清潔劑，沾水即可釋放，能達到99.9%除菌效果，還能形成抗污保護膜，減少清潔頻率，最貼心的是替換式刷頭設計，既方便又衛生，完全不用手碰髒污，在小編的示範下，媽媽驚呼：「真的好方便！包裝設計連接刷頭不會弄髒手，刷頭髒了也能直接推進垃圾桶，完全不需要碰觸，對有小孩的家庭太重要了！」

▲▼3M百利,清潔救星,街訪突即隊,大掃除。（圖／取自影片）

▲3M百利推出的清潔三大救星：3M輕巧型免手洗平板拖把刮水桶。

迎接農曆新年前家家戶戶忙著大掃除，但許多人卻因使用錯誤工具而徒增麻煩，只要挑對打掃好物，就能輕鬆提升效率、事半功倍，3M百利推出的清潔三大救星，針對地板、廚房及浴室提供全面解決方案，不論是吸水力4倍的平板拖把刮水桶、專為不同材質設計的菜瓜布，還是搭載替換式刷頭的馬桶刷，都能讓清潔工作更快速、更徹底，趁著大掃除季節，將陳舊、低效的清潔工具全面汰換，讓家煥然一新！

▲▼3M百利,清潔救星,街訪突即隊,大掃除。（圖／取自影片）

▲3M百利推出的清潔三大救星：3M百利菜瓜布。

▲▼3M百利,清潔救星,街訪突即隊,大掃除。（圖／取自影片）

▲3M百利推出的清潔三大救星：3M替換式刷頭馬桶刷。

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