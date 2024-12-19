衣櫃又塞爆了！收納專家教你斷捨離「3種冬衣」　別再勉強自己穿搭

▲衣櫥堆滿了衣物，整理時總讓人猶豫不決哪些該丟、哪些該留。（示意圖／pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

年終大掃除，衣櫥也該好好整理一番，只是在面對一件件舊衣時，總會因為「也許以後會再穿」、「捨不得丟」等念頭而遲遲無法淘汰，尤其冬天衣服厚重最佔空間。日本擁有2級認證的收納專家就分享三招實用的斷捨離技巧，教大家如何挑出不要的冬衣，輕鬆擁有清爽衣櫥！

1、看起來氣色不好的衣物

即使妝容、髮型都打理好了，但穿上某些衣服後，卻讓人看起來氣色不好，即使舒適，也總覺得鏡中的自己顯得疲憊，讓人猶豫要不要穿出門。這種情況說明衣服可能不適合你，建議考慮淘汰，而喜歡的衣服和適合自己的衣服並不一定相同，下次試穿時務必更仔細地評估。

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2、穿著不舒服的衣服

冬天為了保暖，常會穿著厚重或多層衣物，但穿著起來行動不便或緊繃的衣服，反而會造成身體負擔，例如肩頸不舒服、影響姿勢。為了健康和舒適，與其勉強穿在身上，不妨果斷捨棄。

3、嚴重起毛球的NG衣服

衣服若是出現輕微的毛球現象還可以處理，如果毛球面積大且經常出現，不僅清除過程費時費力，衣服也變得不好看，讓人不好意思穿出去，穿著機會減少，不如直接丟棄。

許多人在整理衣櫃時，往往會猶豫不決，覺得某些衣物或許還有用處，於是勉強自己「加減穿」，然而，放下那些不適合的衣物，只保留真正必要和適合的，僅僅「丟掉」這個動作，不只能讓空間煥然一新，心情也會隨之變好，生活變得更加輕鬆自在。