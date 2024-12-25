　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

首都環狀線成環願景即將實現　啟動雙北居民多元便利生活

▲▼首都環狀線啟動雙北居民多元便利生活。（圖／翻攝自影片）

▲近期街訪突即隊走訪街頭，訪問不同族群民眾對首都環狀線通車的想法。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

台北捷運路網目前有6線正在興建中，其中信義線東延段及萬大線第一期也陸續進入通車倒數階段，其中橫跨雙北14個行政區的首都環狀線，不僅串聯新北產業園區、內科、北士科及東區門戶計畫等新興重大發展計畫區，16條輻射軌道路線，更有高達14座車站與捷運、輕軌、台鐵、高鐵交會轉乘，不僅能減少轉乘次數，也能減輕市中心交會站的擁擠情形，將大幅提升都會區的交通便利性，使民眾日常通勤、休閒旅遊更加方便，近期街訪突即隊走訪街頭，訪問不同族群民眾對首都環狀線通車的想法。

▲▼首都環狀線啟動雙北居民多元便利生活。（圖／翻攝自影片）

▲環狀線被視為改善交通問題的一大契機。

環狀線成環願景即將實現　提升民眾生活品質

對於通勤族來說，環狀線的規劃被視為改善交通問題的一大契機。一名在新北產業園區工作的上班族表示，目前上下班時段交通堵塞是常態，很希望捷運通車後能有效縮短通勤時間，提升生活品質；對於住在新北秀朗橋附近的年輕媽媽來說，環狀線南環段啟用將使前往木柵動物園變得更便捷，她最期待未來能輕鬆安排親子行程。熱愛爬山的退休長輩則透露，過去因交通轉乘麻煩而懶得出門，環狀線東環段開通後，他就可以每週前往象山步道享受慢活幽靜的登山步道。

▲▼首都環狀線啟動雙北居民多元便利生活。（圖／翻攝自影片）

▲受訪者認為首都環狀線讓親子出遊的行程安排更輕鬆。

另一方面，環狀線串接的美食與觀光景點也吸引了各年齡層民眾的目光。通勤族直言很期待捷運能直達碧潭的咖啡廳，讓繁忙生活中能多一點放鬆時間；年輕媽媽則希望通車後可以更輕鬆前往士林夜市，帶孩子品嚐台灣地道美食的同時，也感受夜市的獨特文化氛圍，而退休長輩則表示很期待和友人一同搭捷運去土城的市場體驗當地美食與購物樂趣。

沿線景點玩不完！文化藝術融入在地生活

▲▼首都環狀線啟動雙北居民多元便利生活。（圖／翻攝自影片）

▲位於捷運中原站附近的員山公園，號稱是「讓中和人幸福的傳說遊戲場」。

捷運中原站附近有一座員山公園號稱是「讓中和人幸福的傳說遊戲場」

事實上，環狀線沿線有著許多人氣景點值得民眾探索，像是捷運橋和站旁的華中橋下有一座大型的恐龍主題樂園，非常適合親子遊；而捷運中原站附近的員山公園，號稱是「讓中和人幸福的傳說遊戲場」，有著馬卡龍色調的設計，又有多元的遊樂設施，不僅是孩子的遊戲天堂，更是網紅拍照的熱門景點，通常捷運站旁也有美麗的綠地設計，適合退休族群休憩。

受訪者紛紛表示，很期待捷運站體能結合當地文化與藝術，把公共空間打造成藝術展區，一方面可以體驗在地文化不用特地跑美術館也能欣賞城市美學，另一方面也可結合地方史事元素，相當有教育意義。

▲▼首都環狀線啟動雙北居民多元便利生活。（圖／翻攝自影片）

▲環狀線將捷運工程融入公共藝術，圖為新店溪上方的彩虹橋。

目前環狀線第一階段以「流水行雲．龍遊千里」為主題，成功將捷運工程融入公共藝術，各站主題色依地緣特色而定，並在新店溪上方集結成「彩虹橋」，而白色隔音牆則搭配黃色色塊，宛如龍的鱗片在陽光下閃閃發光，電聯車也成為移動的公共藝術。板橋站外觀也有龍的意象，從出入口到月台層用色彩引導旅客進站搭車，這些獨特設計不僅為都市景觀增添新亮點，還榮獲文化部第九屆公共藝術獎卓越獎，展現出藝術與交通完美結合的成果。

透過街訪過程可以感受到民眾對環狀線通車的期待，從交通便利性到美食、旅遊、親子休閒及文化藝術等，開啟生活多元風貌及可能性，相信愈臻完善的捷運環狀線將逐步成為連結城市與文化的新亮點，開啟雙北交通與生活的新篇章。

建議增加首都環狀線路線示意圖

▲▼ 環狀線 。（圖／新北市政府）

 
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
哈薩克墜機已找到「4具遺體」　官方估罹難者超過30人
年度最強手機排行出爐！iPhone系列「跌落神壇」
快訊／17歲女輕生案　北市勞動局「開罰麥當勞100萬」
羽田撞機5死！日航客機「379人全員脫困」重要因素曝光
併購foodpanda遭擋！Uber Eats：對公平會決議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化工廠安全管理　南消四大隊辦理光泉食品工廠災害搶救實地踏勘

聖誕節台東警方結合善心人士　關懷弱勢族群

「可能是零」是標準謊言！ 蘇清泉反擊：不會治國就讓專業的來

驚豔快閃南市府　四所學校舞蹈藝才班宣傳「沉浸˙4」聯合成果展

財劃法三讀害建設全倒　民進黨議員怒轟：嚴重傷害屏東

淘汰率近44%！鹿谷冬茶評鑑出爐　許淑華親頒特等獎

崑大空設系展現永續與科技能量　「海上平安」聖誕樹點亮海安商圈

首都環狀線成環願景即將實現　啟動雙北居民多元便利生活

高鐵台南站溫馨迎耶誕　大專院校師生團接力報佳音

安平沙灘社區發展協會「耆儒園地」　台南小吃碗粿、芋籤粿上桌

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

撞亡19歲打工妹！BMW男上銬全身癱軟...身分曝光

王瞳突爆料床戲起反應　何豪傑:妳還真敢講XD

【看完周杰倫演唱會爆哭】妻要求老公告別式要播《回到過去》XD

19歲女上班途中遭BMW撞亡　媽到場淚崩喊「加油」喚不回

曾國城褲子藏黃金蟒「再大的蛇都裝得下」

強化工廠安全管理　南消四大隊辦理光泉食品工廠災害搶救實地踏勘

聖誕節台東警方結合善心人士　關懷弱勢族群

「可能是零」是標準謊言！ 蘇清泉反擊：不會治國就讓專業的來

驚豔快閃南市府　四所學校舞蹈藝才班宣傳「沉浸˙4」聯合成果展

財劃法三讀害建設全倒　民進黨議員怒轟：嚴重傷害屏東

淘汰率近44%！鹿谷冬茶評鑑出爐　許淑華親頒特等獎

崑大空設系展現永續與科技能量　「海上平安」聖誕樹點亮海安商圈

首都環狀線成環願景即將實現　啟動雙北居民多元便利生活

高鐵台南站溫馨迎耶誕　大專院校師生團接力報佳音

安平沙灘社區發展協會「耆儒園地」　台南小吃碗粿、芋籤粿上桌

台灣小吃站上國際！　「首位台籍三星主廚」何順凱揭庶民美食人情味

韓韶禧親媽「非法開賭場」判刑出爐！　檢方不服提上訴

就職兩週年民調高　張善政：工程師治理市政不拚聲量

北市長安延長賽險勝桃園新明　勇奪城市盃隊史第二冠

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

未來2年近半船舶需要改善碳強度　台船修船廠將迎接改裝業務

中環再買陽明4332張　從餘額看近月賣出3250張

北屯巨蛋好宅動土！　台中社宅將破萬戶

哈薩克墜機已找到「4具遺體」　官方估罹難者超過30人

火鍋控、燒肉控注意！小心「不當飲食習慣」增加胃癌風險

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

地方熱門新聞

屏東增加130億預算！蘇清泉：縣民勝利

草屯鎮千人焢窯活動邁入第27屆

嘉縣舉辦全台正副議長聯誼會

台南大員皇冠假日酒店助孩童圓夢黃偉哲邀荷蘭美聲馬丁獻唱

年近6旬竟遭逢公司資遣他靠職訓助力轉職成功

暑假才上班！19歲女被撞死寵物樂園超震驚

台南海巡破獲私菸工廠起獲大批私菸

國稅局運用智慧型選案系統查緝逃漏稅

台南永康東橋一路臨時便道25日開放通行

「可能是零」是謊言！ 蘇清泉：不會治國就讓專業的來

通緝男持刀追砍2名警　桃園院判無罪

《財劃法》通過後　南投縣估多138億統籌款

新埤鄉長補選 屏東檢警全力投入查賄

平安夜送暖！昇恆昌基金會頒獎助學金

更多熱門

相關新聞

造訪台北歷代最夯地點跨時代知識

造訪台北歷代最夯地點跨時代知識

最近全民都沈浸在周杰倫演唱會的魅力之中！周董用他的音樂與舞台魅力勾起一波強烈的懷舊情懷，粉絲聽著那些熟悉的旋律，回憶起青春時光。趁著復古風潮，街訪突即隊展開一場穿越之旅，走訪台北不同时代的經典地標，隨機採訪路人，挑戰他們對過去流行文化的記憶與認識，看看跨世代對話能擦出什麼火花。

萬大線「百億捷運聯開」全城矚目！

萬大線「百億捷運聯開」全城矚目！

環狀線確認安全無虞　全線復駛恢復正常班距

環狀線確認安全無虞　全線復駛恢復正常班距

快訊／新北環狀線提早修復完成！　今中午12點全線恢復通車

快訊／新北環狀線提早修復完成！　今中午12點全線恢復通車

喝水都會胖？面對不分年齡的「身材焦慮」該怎麼辦

喝水都會胖？面對不分年齡的「身材焦慮」該怎麼辦

關鍵字：

環狀線街訪突即隊

讀者迴響

熱門新聞

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議簽字前痛哭

六月公開離婚協議：本要跨年夜宣布！2導火線吵到哭

國中女遇淫師逼穿比基尼　噁教練長相曝

網紅奈奈子當富商小三　自組後宮團「4女共侍1夫」泡裸湯

少女遭主管性侵「他投訴美國麥當勞」！總公司回應了

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

男歌手轉行變華航機長　超猛現況曝光

麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩

麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病

源田壯亮爆婚外情！台灣約會被抓包

快訊／4張7-8月千萬發票無人領　明年1／6到期

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

女星「親投104履歷」打工　老闆google才知她身份

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！

爆乳妹被「抓奶肉搏」29秒　竟是搭訕男人被拒就動手

更多

最夯影音

更多

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面