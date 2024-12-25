首都環狀線成環願景即將實現　啟動雙北居民多元便利生活

▲近期街訪突即隊走訪街頭，訪問不同族群民眾對首都環狀線通車的想法。（圖／翻攝自影片，下同）



生活中心／綜合報導

台北捷運路網目前有6線正在興建中，其中信義線東延段及萬大線第一期也陸續進入通車倒數階段，其中橫跨雙北14個行政區的首都環狀線，不僅串聯新北產業園區、內科、北士科及東區門戶計畫等新興重大發展計畫區，16條輻射軌道路線，更有高達14座車站與捷運、輕軌、台鐵、高鐵交會轉乘，不僅能減少轉乘次數，也能減輕市中心交會站的擁擠情形，將大幅提升都會區的交通便利性，使民眾日常通勤、休閒旅遊更加方便，近期街訪突即隊走訪街頭，訪問不同族群民眾對首都環狀線通車的想法。

▲環狀線被視為改善交通問題的一大契機。

環狀線成環願景即將實現 提升民眾生活品質



對於通勤族來說，環狀線的規劃被視為改善交通問題的一大契機。一名在新北產業園區工作的上班族表示，目前上下班時段交通堵塞是常態，很希望捷運通車後能有效縮短通勤時間，提升生活品質；對於住在新北秀朗橋附近的年輕媽媽來說，環狀線南環段啟用將使前往木柵動物園變得更便捷，她最期待未來能輕鬆安排親子行程。熱愛爬山的退休長輩則透露，過去因交通轉乘麻煩而懶得出門，環狀線東環段開通後，他就可以每週前往象山步道享受慢活幽靜的登山步道。

▲受訪者認為首都環狀線讓親子出遊的行程安排更輕鬆。

另一方面，環狀線串接的美食與觀光景點也吸引了各年齡層民眾的目光。通勤族直言很期待捷運能直達碧潭的咖啡廳，讓繁忙生活中能多一點放鬆時間；年輕媽媽則希望通車後可以更輕鬆前往士林夜市，帶孩子品嚐台灣地道美食的同時，也感受夜市的獨特文化氛圍，而退休長輩則表示很期待和友人一同搭捷運去土城的市場體驗當地美食與購物樂趣。

沿線景點玩不完！文化藝術融入在地生活

▲位於捷運中原站附近的員山公園，號稱是「讓中和人幸福的傳說遊戲場」。

捷運中原站附近有一座員山公園號稱是「讓中和人幸福的傳說遊戲場」

事實上，環狀線沿線有著許多人氣景點值得民眾探索，像是捷運橋和站旁的華中橋下有一座大型的恐龍主題樂園，非常適合親子遊；而捷運中原站附近的員山公園，號稱是「讓中和人幸福的傳說遊戲場」，有著馬卡龍色調的設計，又有多元的遊樂設施，不僅是孩子的遊戲天堂，更是網紅拍照的熱門景點，通常捷運站旁也有美麗的綠地設計，適合退休族群休憩。

受訪者紛紛表示，很期待捷運站體能結合當地文化與藝術，把公共空間打造成藝術展區，一方面可以體驗在地文化不用特地跑美術館也能欣賞城市美學，另一方面也可結合地方史事元素，相當有教育意義。

▲環狀線將捷運工程融入公共藝術，圖為新店溪上方的彩虹橋。

目前環狀線第一階段以「流水行雲．龍遊千里」為主題，成功將捷運工程融入公共藝術，各站主題色依地緣特色而定，並在新店溪上方集結成「彩虹橋」，而白色隔音牆則搭配黃色色塊，宛如龍的鱗片在陽光下閃閃發光，電聯車也成為移動的公共藝術。板橋站外觀也有龍的意象，從出入口到月台層用色彩引導旅客進站搭車，這些獨特設計不僅為都市景觀增添新亮點，還榮獲文化部第九屆公共藝術獎卓越獎，展現出藝術與交通完美結合的成果。

透過街訪過程可以感受到民眾對環狀線通車的期待，從交通便利性到美食、旅遊、親子休閒及文化藝術等，開啟生活多元風貌及可能性，相信愈臻完善的捷運環狀線將逐步成為連結城市與文化的新亮點，開啟雙北交通與生活的新篇章。

建議增加首都環狀線路線示意圖



