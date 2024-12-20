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造訪台北歷代最夯地點　「跨時代知識」你懂多少？

▲▼利百代,小天使,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲街訪突即隊展開穿越之旅。（圖／翻攝影片，下同）

生活中心／綜合報導

最近全民都沈浸在周杰倫演唱會的魅力之中！不但門票一開賣瞬間搶空，開唱後每天層出不窮的新梗，周董用他的音樂與舞台魅力勾起一波強烈的懷舊情懷，不少粉絲聽著那些熟悉的旋律，回憶起自己的青春時光。趁著這股復古風潮，街訪突即隊決定展開一場穿越之旅，走訪台北不同时代的經典地標，隨機採訪路人，挑戰他們對過去流行文化的記憶與認識，看看跨世代對話能擦出什麼火花。

▲▼利百代,小天使,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲台北大稻埕是50-60年代的代表地點。

首站直擊台北大稻埕，感受老街區的懷舊魅力！大稻埕是台北最繁華的商業區之一，輝煌時國內外商人必到此處，見證了50-60年代台灣經濟起飛的繁華景象，從茶葉、布匹到中藥材，國際貿易在此匯聚，當時的年輕人來這邊，不僅僅是為了採購而已，也為了追求當年的時尚潮流。

▲▼利百代,小天使,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲主持人隨機街訪，50、60年代的流行單品相關問題。

▲▼利百代,小天使,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲獲得復古風「小天使」徽章胸針。

主持人隨機街訪，深入瞭解那個年代年輕人的穿搭風格，當被問及50、60年代的流行單品時，一位受訪者精闢地分析：「當時社會風氣較為保守，現在常見的棒球帽、牛仔褲沒有很多人穿」，她更分享個人偏好：「旗袍及西裝，才是那個年代的經典！」 精準的答案為她贏得了復古風「小天使」徽章胸針，這款胸針不管是放在衣服上或是別在包包上，都可以幫你立刻增添一點個性。

▲▼利百代,小天使,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲時光之旅來到70-80年代熱鬧非凡的台北西門町。

▲▼利百代,小天使,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲穿越回那個年代，牽著另一半逛西門町會做什麼？

▲▼利百代,小天使,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲獲得利百代小天使紙膠帶當禮物。

時光之旅來到70-80年代熱鬧非凡的台北西門町，這裡曾是當年的時尚地標。中華商場和萬年大樓絕對是那個年代年輕人的「必朝聖之地」，有著手牽著心愛的人在西門町看電影、逛唱片行、尋找最新漫畫的回憶，這邊是當時年輕人展現自我和追求流行的據點。如果你穿越回那個年代，牽著另一半逛西門町會做什麼？是看《侏儸紀公園》、買周杰倫唱片，還是挑戰冰宮溜冰，路人猜來猜去，終於選定冰宮溜冰的答案，成功獲得利百代小天使紙膠帶當禮物，可以用來裝飾禮物或貼在卡片上。

▲▼利百代,小天使,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲90-00年代的代表地點信義區。

最後一站來到90-00年代的代表地點信義區，90年代末，信義區開始崛起，逐步成為台北的新地標，隨著百貨商場、特色餐廳與娛樂場所的進駐，這片區域迅速躍升為全台最繁華的生活中心，象徵著台北人的生活品味與潮流時尚，不論是與好友小酌、甜蜜約會，還是欣賞一場浪漫電影，信義區總能提供令人滿足的選擇。

▲▼利百代,小天使,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲隨機邀請年輕路人，挑戰90-00年代求學時代的記憶考驗！

▲▼利百代,小天使,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲贏得經典小天使香水鉛筆作為獎品。

此次街訪隨機邀請年輕路人，挑戰90-00年代求學時代的記憶考驗！問題是：「當時學生最深刻的日常是什麼？」選項有看電影要唱國歌、讀書用利百代文具、與同學拍抖音，年輕人很懂！直接說出正確答案，讀書時用利百代文具，並解釋「因為我的鉛筆盒裡都有利百代」，這份真實的懷舊回憶也讓他贏得經典小天使香水鉛筆作為獎品，筆在書寫時會散發淡淡的香味，瞬間喚起昔日校園的快樂時光。

▲▼利百代,小天使,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲利百代獻上滿滿驚喜的小天使包好運福袋。

無論你是幾零後，利百代始終是那位陪伴成長的好夥伴，串起我們共同的時代記憶。今年，利百代為粉絲獻上滿滿驚喜的小天使包好運福袋，帶來全新的懷舊潮流。福袋內含實用又好看的小天使托特包、散發淡雅香氣的小天使香水鉛筆、復古造型的可愛小天使徽章胸針，以及深受手作控喜愛的小天使紙膠帶、國家專用考試級利百代計算機，每一件都是經典好物，寓意好運滿滿！想為新的一年增添祝福與歡笑，千萬別錯過這份獨特的童年回憶大集合！

▲▼利百代,小天使,街訪突即隊。（圖／取自影片）

▲福袋內含實用又經典的利百代商品。

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利百代小天使街訪突即隊

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