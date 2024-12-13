沾水就能刷！3M全新升級替換式馬桶刷年末超殺促銷只在美式賣場

消費中心／綜合報導

日常生活中，除了餐桌櫥櫃、電冰箱、電視等傢俱家電，馬桶也是家中使用頻率最高的衛浴設備，而這個需要定期清潔的地方，偏偏也是大家不想面對、覺得「能拖就拖」的家事之一！不過最近有家事達人發現，不少人會囤貨的3M百利替換式馬桶刷系列，最近又有一款全新升級的「除菌抗汙清潔型」品項在美式賣場上架，而且限時祭出折扣優惠，對於正在苦惱年末大掃除的主夫主婦來說，正是需要筆記下來的囤貨品項之一。

▲全新3M百利替換式馬桶刷「除菌抗汙升級配方」，最近在美式賣場以超值組合上架。

盤點「刷馬桶痛點」你中了幾項？

對於不少人來說，馬桶往往被認為是家裡最髒的地方，光是想到要接觸藏有細菌、尿垢和異味的區域，就覺得不適噁心，尤其對於使用頻繁的家庭來說，馬桶常常會有頑固污漬或黃垢，看起來就讓人不想接近。如果家裡只有傳統馬桶刷，不只用起來笨重不順手，由於刷毛設計不符合馬桶形狀，清潔時也難以深入邊緣或底部凹槽，讓人覺得「怎麼刷都刷不乾淨」。好不容易刷完以後，在刷頭殘留的污垢、纏住的毛髮也讓人超反感，要洗也不是、要放回牆邊也不是，不管怎麼處理，使用過的馬桶刷似乎都會成為細菌的溫床。

3M百利「替換式馬桶刷」全新升級，簡單沾水就能刷得乾淨又持久

有鑒於此，不少家事清潔品牌紛紛推出既省力又能達到抗污除菌的產品，例如主打透過創新科技，為家事清潔帶來便利高效解決方案的「3M百利」，多年來就以細緻菜瓜布材質、S型刷頭清潔馬桶凹槽，來滿足多數人對於馬桶清潔的高標準需求，不過還是有不少人苦惱其他問題，像是馬桶清潔劑該怎麼選，要怎麼讓馬桶的乾淨度保持得更久。

最近被家事達人發現的全新升級版「3M百利替換式馬桶刷」，就主打擁有2大升級重點——99.9%除菌*以及2倍強效抗污**。好奇搶先買回家試用的網友，驚喜發現，除了刷頭內含清潔劑，沾水就可以直接刷洗馬桶之外，升級版清潔配方可以在刷洗後形成一層保護膜，讓馬桶表面更光滑、髒污更不易附著，對於生活忙碌的現代人來說，這個設計就能降低清潔馬桶的頻率，即使依照原有的使用習慣和頻率，馬桶也能長時間維持潔淨狀態，輕鬆跟黃漬、水垢、霉斑說byebye，讓痛恨刷馬桶的人終於能享受「少點清潔時間，多點幸福時光」的愜意生活。

*此抗菌效能為輔助清潔且僅止於浴廁清潔使用。

**據3M內部標準測試結果，在一般髒汙下，新配方較原配方具2倍輔助降低汙漬殘留效果。

▲（圖／品牌提供，下同）

值得一提的是，全新升級的「3M百利替換式馬桶刷」經品牌和第三方實驗室測試證實，也能有效去除99.9%的細菌，結合一次性替換刷頭的設計，就能避免重複使用造成的二次污染。每次優雅地清潔後，還能優雅地按下按鈕，不沾手就能把髒刷頭丟進垃圾桶，輕鬆迎接「衛浴清潔新境界」！

沿襲原有設計，細緻菜瓜布材質不刮傷馬桶釉面

有不少愛用者表示，原本3M馬桶刷就已經很好用了，像是有別於傳統馬桶刷的硬刷毛，3M替換式馬桶刷採用的是細緻菜瓜布材質，刷洗的過程中不用擔心刮傷馬桶釉面，就連頑強的尿垢、水垢、皂垢和輕度霉斑也能輕鬆去除；而且搭配S型刷頭設計，從邊緣的凹槽到馬桶底部溝槽處都能輕鬆深入，徹底解決傳統馬桶刷清潔死角的問題。

「現在竟然只要沾水就可以刷馬桶嗎？也太方便了！」、「大推S型刷頭，以前刷不到的地方現在都能輕鬆搞定，洗完後的馬桶也比較不會有味道」、「刷完馬桶後，刷頭就能直接丟掉，我家有潔癖的老公也大讚真的很衛生」，不少網友也紛紛表示，3M的替換式刷頭設計意外收服身邊那些既想刷馬桶但又有嚴重潔癖的家事狂魔，直呼3M真的是「嚴重潔癖症患者的救星」。

美式賣場限時促銷，把年末大掃除「必備好物」囤起來

隨著年末大掃除的時間步步逼近，不少人開始準備必要的清潔用品，美式賣場也趁著這一波需求與買氣，推出全新升級版「3M替換式刷頭馬桶刷」超值大組合，一組就擁有「1支握把、1個底座、24個替換刷頭」，而且原價399的超值組合，在即日起～12/22的優惠期間還可享有「現折80元」的促銷優惠，實際使用過的網友掐指一算表示，假設一個禮拜刷一次馬桶，319元的價格大約可以使用半年，實在太划算。

刷馬桶雖然是例行家務，但聰明選對工具就能事半功倍，省下更多時間跟力氣處理其他雜事！新的一年想要好好面對「每天都會親密接觸的馬桶」，跟上家事達人的腳步入手「3M替換式刷頭馬桶刷」，就有機會把不想面對的家事變得輕鬆、高效又療癒。