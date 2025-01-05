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佛光山金光明寺寒冬送暖　1200戶弱勢家庭領受福田金福袋

▲佛光山金光明寺寒冬送暖。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市副市長朱惕之（中）代表侯市長頒贈感謝牌給依來法師（左）和有果法師（右）。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

佛光山金光明寺於5日舉辦寒冬送暖音樂饗宴活動，邀請板橋、土樹三鶯、北海岸、瑞平貢等偏區共1,200戶弱勢家庭，每戶贈與福田金2,000元及物資福袋和臘八粥，在捐贈前並讓所有福田戶享受國家音樂廳級、由大提琴家張正傑暨多名鋼琴家、聲樂家所表演的音樂和歌劇。新北市副市長朱惕之及多位民代、區長、里長等到場參加。

依來法師表示，佛法浩瀚，佛光山遍佈世界300多個道場，但佛光山開山祖師星雲大師歸結為「三好四給」，即希望人人能存好心、說好話、做好事；給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便。她早上剛在台中惠中寺參加另一場寒冬送暖，之後立即趕來三峽金光明寺。

▲佛光山金光明寺寒冬送暖。（圖／新北市社會局提供）

▲覺培法師感謝大提琴家張正傑11年來的情義相挺。右起鋼琴家廖皎含、張正傑、覺培法師、次女高音翁若珮、男高音林義偉及大環老師楊世豪。

依來法師說，金光明寺在前住持覺培法師任內開啟寒冬送暖音樂饗宴，迄今已11年，即使疫情期間也沒中斷，希望給所有福田戶歡喜和希望，這也是大師「但願眾生得離苦，不求自身求安樂」的精神。明年是蛇年，佛光山的年度吉祥話，引用大師的訓誨「向前有路、光明在望」，祝福大家用歡喜心迎接新的一年。

新北市副市長朱惕之和社會局長李美珍及多位區長、里長到場參加，朱惕之表示，5日傳統節氣是小寒，但他一踏入大雄寶殿立即感受滿滿的愛和溫暖。他要代表侯友宜市長感謝金光明寺持續11年來對新北市弱勢家庭的照顧，也彰顯佛陀慈悲為懷的初衷。

▲佛光山金光明寺寒冬送暖。（圖／新北市社會局提供）

▲大提琴家張正傑連續演奏巴哈無伴奏大提琴和聖桑天鵝兩首名曲，引起現場熱烈的掌聲。

大提琴家張正傑今年帶來次女高音翁若珮、男高音林義偉、鋼琴家廖皎含及大環老師楊世豪的跨界合作演出。翁若珮演唱卡門組曲、林義偉飆唱公主徹夜未眠，均引起現場熱烈的掌聲。張正傑演奏巴哈無伴奏大提琴和聖桑天鵝，楊世豪則在一旁表演大環，讓琴音、大環技藝和人融為一體。

金光明寺現任住持有果法師和佛光山中華總會秘書長覺培法師，並引領福田戶一起接受星雲大師「為社會大眾祈願文」的祝禱。

▲佛光山金光明寺寒冬送暖。（圖／新北市社會局提供）

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