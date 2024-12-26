中嘉寬頻北健有線寒冬送暖　桃園區寶民里關懷弱勢

▲中嘉寬頻北健總經理許巧妮(左二)寒冬送暖，攜手寶民里關懷弱勢。（圖／北健提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歲末年終之際，社會上仍然有許多需要被關懷的人們，中嘉寬頻-北健攜手桃園區寶民里，為里內弱勢家庭準備了暖心物資，並送給小朋友聖誕愛心禮包，提供低收入戶免費數位有線電視安裝及收視服務，寶民社區發展協會也發送民生物資及千元紅包，期里內弱勢家庭，感受到社會的溫暖與善意。

中嘉寬頻-北健有線26日表示，寒冬送暖活動該公司特別挑選一般家庭常用的米、奶粉、洗衣精、醬油等物資，並為家中有小孩的家庭，個別準備聖誕禮包，裡面有零食、文具以及媒體識讀小遊戲的說明卡。

中嘉寬頻-北健總經理許巧妮送物資到家戶時，也現場為奶奶說明媒體識讀與反詐的知識與觀念，同時表示，公司長期針對桃園、八德、龜山、大園與蘆竹區低收入戶，提供免費安裝及有線電視收視服務，中低收入戶則是提供收視半價優惠，期盼藉此緩解弱勢家庭的經濟壓力，收看有線電視不再感到負擔沉重，也希望透過地方媒體的力量把愛傳出去。

桃園區寶民里長徐秋傑表示，感謝中嘉寬頻-北健的關心與捐贈，農曆年節即將到來，歡迎有更多善心企業團體跟里辦公處一起合作、照顧這些需要關懷、幫助的民眾與家庭。