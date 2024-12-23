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雲基醫院聖誕樂會　為患者與家屬帶來勇氣與希望

▲在充滿喜悅與期待的節慶氛圍中，雲林基督教醫院特別舉辦聖誕節大廳音樂會，為院內病患與民眾帶來一場充滿愛與希望的音樂饗宴。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲在充滿喜悅與期待的節慶氛圍中，雲林基督教醫院特別舉辦聖誕節大廳音樂會，為院內病患與民眾帶來一場充滿愛與希望的音樂饗宴。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

在充滿喜悅與期待的節慶氛圍中，雲林基督教醫院特別於今（23）日舉辦聖誕節大廳音樂會，為院內病患與民眾帶來一場充滿愛與希望的音樂饗宴，活動不僅慶祝耶穌誕生的意義，更讓醫院洋溢著平安與歡樂的節日氣氛。

▲在充滿喜悅與期待的節慶氛圍中，雲林基督教醫院特別舉辦聖誕節大廳音樂會，為院內病患與民眾帶來一場充滿愛與希望的音樂饗宴。（圖／記者王悉宇翻攝）

音樂會邀請「力爆了樂團」帶來動感十足的演出，雲基護理詩班獻唱多首感人聖誕詩歌，與來自西螺與土庫教會的朋友共同表演，詩歌聲中傳遞著溫暖與祝福，現場民眾與病患感受到節慶的喜悅與慰藉；雲基醫院長期以來致力於舉辦各類關懷活動，讓病患在醫療過程中感受到溫暖與盼望，活動透過音樂與信仰的力量，鼓勵患者勇敢面對挑戰，盼在療癒的路上重拾信心與力量。

▲在充滿喜悅與期待的節慶氛圍中，雲林基督教醫院特別舉辦聖誕節大廳音樂會，為院內病患與民眾帶來一場充滿愛與希望的音樂饗宴。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲音樂會邀請「力爆了樂團」帶來動感十足的演出。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲基醫院院長鄭清源在音樂會中表示，聖誕節是一個充滿愛與希望的節日，而醫療不僅僅是醫治身體，更需要關懷病患的心靈。他強調，除了「醫身」，我們也要「醫心」，讓患者透過這樣的活動感受到愛與支持。鄭清源強調，透過信仰與音樂的結合，能夠帶來心靈的撫慰與正能量，讓病患更有力量面對治療。

▲在充滿喜悅與期待的節慶氛圍中，雲林基督教醫院特別舉辦聖誕節大廳音樂會，為院內病患與民眾帶來一場充滿愛與希望的音樂饗宴。（圖／記者王悉宇翻攝）

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