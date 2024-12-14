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寒冬送暖14年不間斷　南紡總裁再發790萬元慰問金助故鄉弱勢

▲台南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，14日一早便現身故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，14日一早便現身故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為善盡企業社會責任，協助故鄉弱勢安心過冬，14日台南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，一早便現身故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金，期間不時關懷鄉親是否飽食暖衣。

▲台南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，14日一早便現身故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今天共發出790萬元慰問金，合計有2346人受惠，希望藉此減輕弱勢負擔，讓他們感受到社會各界的關心及支持。

▲台南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，14日一早便現身故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

14日早上10時，財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會在北門區二重港仁安宮舉辦連續第14年的冬令慰問活動，台南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，在前台南市議員侯澄財、台南市議員陳昆和服務處主任周正乙、學甲區區長張明寶、將軍區區長許博森、北門區文山里里長李英信、北門區文山國民小學校長楊鎮鴻等人陪同下，一同發放慰問金，善行義舉受到大批鄉親熱情歡迎。

▲台南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，14日一早便現身故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

侯博明表示，冬天一到，他便會想起故鄉的弱勢，因此每年冬天他都會回到故鄉關心他們，盡自己的力量行善，除了讓自己得到快樂，不好的情況也會度過，這些付出會轉化成好事回報到自身，形成善的循環，這是他的親身體驗。今年他再次呼籲企業界認養故鄉，發揮「取之社會，用之社會」的精神，也希望社會大眾多關懷偏鄉及需要幫助的人，讓社會更祥和。

▲台南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，14日一早便現身故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

侯永都基金會今年辦理的冬令慰問活動，慰問金發放對象為北門、學甲、將軍三區的低收入戶及殘障人士，合計發出790萬元慰問金，共有2346人受惠。2011年起，侯永都基金會每年12月都會在故鄉北門區二重港舉辦冬令慰問活動，14年來，基金會已發出冬令慰問金6642萬元，受益人數高達25710人次，多年來發放成效良好，故逐年擴大照顧範圍。

▲台南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，14日一早便現身故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

侯永都基金會秉持飲水思源的精神，平日積極投入故鄉二重港公益活動，2024年前10月已發放平常急難救助金180萬元，計有184人次受惠，另外也捐贈500萬元善款協助辦理宗教慈善救濟事務；春秋兩季花費約16萬元發放平安米，另於端午節及重陽節發放敬老金共10萬元；基金會照顧故鄉孩童不遺餘力，2024年捐助兒童福利金30萬元給北門區文山國小。

▲台南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，14日一早便現身故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

侯永都基金會由侯博明三兄弟捐贈統一企業、環球水泥股票而創立，以紀念其父侯永都先生遺愛人間。基金會自1989年創立以來，單就其附屬單位永都藝術館而言，歷年發放之善款累計高達3億3千萬元，期間也捐給慈善社福單位32部車輛，希望透過經年累月的付出，喚起社會對弱勢團體的重視，讓更多企業、社會人士投身公益。

▲台南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，14日一早便現身故鄉北門區的二重港仁安宮發放冬令慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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