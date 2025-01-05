尹錫悅律師團準備開告！劍指公搜處、國防部　控違法入侵官邸瀆職

▲經過5個小時半的對峙，逮捕尹錫悅的行動3日以失敗告終。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭高位公職者犯罪搜查處（公搜處）3度傳喚。然而，尹錫悅卻因為不甩傳喚，而遭公搜處向法運聲請逮捕令狀。公搜處3日執行逮捕，卻不得其門而入。如今，尹錫悅律師團隊準備提告公搜處長、國防部次長等150人。

法院批准尹錫悅逮捕令狀的期限至6日。為此，南韓公搜處處長吳東運3日率領警察廳國家搜查本部特別搜查團，前往位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸，準備逮捕尹錫悅，不過卻遭到官邸警護處攔阻，雙方在對峙5個半小時後，公搜處決定從現場撤退。

▲總統官邸警護處阻止公搜處人員逮捕尹錫悅。（圖／路透）

根據韓媒《朝鮮日報》，針對公搜處3日前往總統官邸的逮捕行動，尹錫悅律師團隊今（5）日上午特別發表聲明，表示將依照特殊妨礙公務執行、特殊入侵建築物、違反軍事基地與軍事設施保護法等罪嫌，舉發公搜處處長吳東運、警察廳次長李昊榮（代理廳長）、國防部次長金善鎬（代理部長）、公搜處部長檢察官李大煥以及其他檢察官與搜查官共30多人。

其他遭到提告的名單，還包括警察廳國家搜查本部特別搜查團關係人士等，總計150多人。尹錫悅律師團也認為，警察廳次長李昊榮、國防部次長金善鎬涉嫌瀆職。另外，首爾警察廳生活安全次長崔琁碩、龍山警察署署長胡旭晉（音譯）則被認為涉嫌濫用職權。

▲▼公搜處人員進入尹錫悅官邸。（圖／達志影像／美聯社）

尹錫悅辯護律師團隊表示，「吳東運處長3日指揮特搜團，試圖執行針對尹錫悅總統的逮捕令與搜索令，此舉已經觸法」；團隊認為，警方並無針察指揮權，然而隸屬警方的特搜團100多人卻依舊試圖執行「違法」的逮捕令，且還向試圖阻止令狀執行的官邸警護處職員施暴，導致部分人因此受傷。

針對警察廳次長李昊榮，尹錫悅辯護律師團隊提到，儘管總統官邸警護處長曾依照《總統保護法》，要求增加警護警備部隊的部署，卻遭到李昊榮拒絕。至於國防部次長金善鎬，則是被認為無法有效攔阻公搜處人員突破總統官邸正門。

面臨尹錫悅所在的總統官邸嚴重抵抗，公搜處無法有效執行逮捕令。為此，公搜處、警察廳國家搜查本部、國防部調查本部所組成的「合作搜查本部」曾向代理總統崔相穆（經濟副總理兼企劃財政部長）寄送公文，要求協助配合公搜處執行逮捕令狀，不過卻未獲回應。