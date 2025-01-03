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值班制上路！基隆消防局全國首創　義消服務多元化

▲校閱基隆義消常訓成果 林右昌︰感謝守護市民安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲義消值班制上路，基隆消防局創全國之先，推動義消人員參與值班勤務。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局為提升義消協勤效能，促進義消勤務多元化，減輕消防人員負擔，自2025年1月1日起，將正式推動義消人員參與值班勤務。未來民眾不僅能在救災、救護及宣導活動現場看到義消的身影，也將在各消防分隊的值班台感受到義消人員親切且專業的服務。

為評估義消同仁是否具備值班期間處理各類勤務派遣、應勤裝備管控及受理民眾報案諮詢的能力，基隆市消防局於2024年10月1日至11月30日，針對報名參與值班勤務的義消人員舉辦教育訓練及實習課程。實習期間，義消分別至各消防分隊完成8小時以上的值班訓練，由警消人員擔任指導員進行評核。最終有38位訓練合格的義消人員將投入全市各消防分隊的值班勤務行列。

消防局長游家懿表示，近年來內政部消防署推廣各類型機能義消的設置，目的是希望義消能投入多元化的為民服務工作，因為義消本身有自己的職業專長，經過訓練投入消防工作，能有效彌補消防勤務的執勤人力，亦能提升整體服務效能。此次基隆市創全國之先，訓練義消進駐各消防分隊值班，讓各消防分隊得以分配更多的警消人力至災害現場執勤，也能讓新勤務制度下的消防救災人力得到緩解。

游家懿表示，這項全國創新措施的推動，也要感謝市長及義消總隊總隊長曾紀嚴所率領的義消夥伴鼎力支持。未來消防局將於實施半年後全面檢討義消值班的成效，並評估義消承擔其他正式消防勤務的可行性，進一步擴大實施範圍，以提供市民更高品質的消防服務。

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義消基隆市消防局值班勤務

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