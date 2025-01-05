川普超吸金「募款飆破66億新台幣」　美國企業金主砸錢狂挺

▲川普募款能力驚人，勝選以來已經累計逾2億美元。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》報導，自從選舉日、也就是去年11月5日以來，美國總統當選人川普已經募款超過2億美元（約新台幣66億元），這個令人驚訝的數字，凸顯了美國金主與企業討好川普的努力，儘管其中一些商業領袖，過去曾因2021年1月6日國會暴動譴責他。

報導引述多名知情人士說法報導，川普勝選之後，與其盟友一共募款逾2億美元，將用於就職典禮、政治運作、甚至卸任之後建造圖書館。

其中，就職委員會就籌措至少1.5億美元，已經超過川普2017年就職典禮的1.07億美元紀錄，而且預期持續增加，金主包括輝瑞（Pfizer）、OpenAI、亞馬遜（Amazon）、Meta與多間加密貨幣公司。

美國總統的就職委員會，可以接受來自個人和企業的無限制捐款，但不能接受外國公民捐款。為了避免黨派政治，美國大企業長期向其挹注資金，以表態願意與新政府合作、支持民主權力轉移，不論新政府屬於哪個政黨，皆是如此。

不過，川普就職典禮與政治活動的最大金主之間，存在著相互的交流與合作，包括多名代表大企業利益的遊說公司合夥人。協助就職委員會募款，有助於這些遊說公司保住客戶，同時在新政府之中樹立聲望。

川普就職委員會的4名財務主席之中，就包括前幕僚長普里巴斯（Reince Priebus），也是遊說公司Michael Best Strategies的顧問委員會主席。

此外還有米勒（Jeff Miller），他的遊說公司代表輝瑞、美國藥品研究與製造商協會（PhRMA），這2間公司都已經承諾捐款給川普，高層也都在大選後前往海湖莊園，與川普、準衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）會面。小羅勃甘迺迪是知名的疫苗懷疑論者，外界擔心他上任之後，將對製藥產業造成何種影響。