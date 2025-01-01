感念父親生前救護恩澤　劉家4兄妹捐救護車回饋社會

▲劉家4兄妹捐贈救護車，助基隆消防提升急救服務。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

劉永興、劉春梅、劉春櫻、劉春蓮等4人熱心公益共同捐贈救護車予基隆市消防局，供中山分隊汰舊換新使用，將有助提升該市緊急救護服務品質，於2024年12月31日下午於中山分隊1樓車庫辦理救護車捐贈典禮，由消防局長游家懿代表受贈，並回贈基隆市政府感謝狀及紀念品，儀式隆重圓滿成功。

劉家4位兄妹深感父親在世時2007年的辛勞與陪伴，懷著無限感激與敬意，決定捐贈消防局1輛全新的救護車，希望這份捐贈，不僅是代表對父親感恩，也是對社會的回饋，期望能夠發揮愛心貢獻力量，讓需要急救的市民都能受惠。劉永興先生表示，父親在世時，也曾因健康因素多次搭乘救護車，這使他深刻體會到緊急救護服務對市民的幫助與重要性，此次集合兄妹們的力量共同完成捐贈救護車。

▲基隆市消防局長游家懿致詞。

消防局長游家懿表示，特別感謝劉永興、劉春梅、劉春櫻、劉春蓮等4位兄妹以實際行動捐贈新式巴騰堡格紋救護車，這份捐贈不僅承載著對父親的愛與紀念，也彰顯他們關懷社會、回饋社會的心意。這樣的善行不僅讓緊急救護服務更為完善，也讓市民感受到來自社會的關懷與溫暖。

游家懿說，此輛新式救護車將配置中山消防分隊使用，除了配置AED、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組、血氧濃度分析儀、3合1攜帶式氧氣組、數位式無線電、行車影像紀錄器等各式精良救護器耗材，亦加贈12導程心電圖機，穿戴式攝影機10組，平板電腦等，將有助救護能量之提昇，提供基隆市更優質的緊急救護服務。