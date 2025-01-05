春節9天假！見國旅訂房率「跌破4成」　Cheap去完沖繩秒懂了

▲Cheap認為出國玩屌打國旅。（示意圖／記者廖婕妤攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

這次春節，國旅訂房率跌破4成。對此，百萬網紅Cheap想起去年底，家族旅行去了沖繩，實際上整體花下來，出國玩不會比國旅便宜，可是住宿品質、旅遊環境、服務細節都屌打國旅，「玩國旅真的給人一種很盤的感覺，難怪出國的人越來越多。」

這次春節，國旅訂房率竟然跌破4成，出國旅遊人數則是創新高，Cheap就表示，去年底他們家族旅遊去了沖繩，從住宿質量到服務細節，與台灣的國旅相比，差距之大讓他直呼「屌打墾丁」。想起疫情前他曾去墾丁住一個很偏僻的民宿，一晚要價1萬5，還要預收3000塊，結果連牙刷、牙膏都沒有提供。

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此外，民宿老闆態度相當跩，因為疫情前生意還很好，對方是會在Google評論上嗆給一星的客人的那種老闆，讓他從此就很討厭民宿，寧願住飯店。

Cheap表示，他去年年底一家人去沖繩旅遊，兩天住那霸市區五星級飯店，雙人房一晚才5～6000塊，「跟台灣同星級的飯店差不多，或便宜一點」；另外兩天住海景villa，兩房兩廳可以住4～8人，有游泳池、海景，全套廚房設施、廚具、洗碗機、洗衣機、餐盤，戶外烤肉架等，「1萬多（Google上寫 5500$）」，換算下來一人只要1～2千塊左右。

最後他直呼，出國玩可能不會比國旅便宜，但論住宿品質、旅遊環境、服務細節都屌打國旅，「付一樣的錢，選高價低質的國旅住宿幹嘛，當然玩的和吃的…更別說了，看看國際通和墾丁大街…」貼文引發討論，網紅鬼才阿水也點頭，「去年我正好沖繩跟墾丁都去過，開銷沖繩還是稍微多一點，但品質上好非常多。」