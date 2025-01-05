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3步驟出國行程秒排好！Google Gemini 串聯旗下產品一鍵輕鬆規劃

記者蘇晟彥／綜合報導

AI浪潮席捲全球，從ChatGPT開始，各種將工作時間縮短、讓生活更便利的AI程式順應而生，而Google（谷歌）旗下AI軟體「Gemini」也將民眾時常使用到的Google旅遊、Google 地圖及YouTube工具串聯，對於行程控來說，只要輕鬆下指令就可以從前期規劃到出發遊玩，輕鬆打造專屬旅程，現在就讓《ETtoday新聞雲》帶著讀者來看有哪些好用功能吧！

▼Google Gemini近期整合旗下服務，可以透過簡單指令規劃專屬旅程。

▲▼

Gemini在近期 獨家與 Google 旅遊、Google 地圖、YouTube 等實用工具串聯，將成為旅遊小幫手，透過簡單三步驟，從前期規劃、行前打包到啟程出發都能提供完整協助。

【行前規劃第一招：靈感一觸即發！Gemini 一秒變身旅遊嚮導】
Google AI 模型 Gemini 以基於龐大的數據集和 AI 演算法訓練，具備強大的自然語言理解與生成能力，可以處理超過 40 種語言，無論是作為聊天機器人、生成文本摘要或是進行語言翻譯，皆能幫助你提升生產力和激發創意，輕鬆協助規劃一場跨年之旅。

當你對於旅遊規劃毫無頭緒時，Gemini 就能化身你的專屬旅遊顧問，提供最佳目的地建議。在 Gemini 指令欄中輸入：「你現在是一個旅遊規劃大師，我想在 2025/04/11-2025/4/16 出國旅遊，請推薦適合 4 人的亞洲旅遊地點」，Gemini 就會化身你的專屬旅遊顧問，根據你的需求，推薦最適合的目的地，包含當地天氣、特色活動、預估花費等資訊，揮別手動一筆一筆上網彙整旅遊資訊，快速鎖定最適合的旅遊目的地，而針對更細部的條件，例如希望鄰近海邊、希望附近酒吧很多，都可以在關鍵字上描述，更精準

Gemini 小教室：
定義清楚 Gemini 的角色，例如：「你現在是一個旅遊規劃大師」。
詳細地描述你的需求，例如：「我想在 2025/04/11-2025/4/16 出國旅遊，請推薦適合 4 人的亞洲旅遊地點」。
 

▲▼ google gemini

【旅遊規劃第二招：「@」 一聲召喚！機票住宿一次搞定】
 Gemini 由 Google 跨部門共同研發，深度整合旗下各項服務，除了串聯 Google Workspace 外，更能擴充至 YouTube、Google 航班、Google 飯店等應用程式和服務。只需透過 @ 符號，即可輕鬆彙整真實的機票與住宿資訊，一站式完成所有旅遊規劃，節省在不同平台比價的時間。

決定好旅遊地點後，即可開始規劃行程。在 Gemini 指令欄中輸入：「@Google 航班 / 機票，我決定要去曼谷，請你提供 12/27-1/3 桃園到曼谷 4 人來回機票，包含價格、航空公司、飛行時間等資訊」，Gemini 就會立即串聯 Google 航班，為你搜尋所有符合條件的航班方便你快速比價和選擇最符合需求的機票！

找到喜歡的航班後，可以繼續輸入「@Google 飯店，推薦 04/11-04/16 的 4 人入住的曼谷飯店，靠近捷運站，每晚預算 2,000 元台幣」，Gemini 就會串聯 Google 地圖和 Google 飯店，推薦符合你需求的飯店，包含價格、地點、評價、照片等資訊，讓你輕鬆找到理想的住宿地點。

但千萬要記住，Gemini負責彙整資料，詳細的正確資訊還是必須由使用者查核，並了解是否符合自身需求。

Gemini 小教室：
• 除了創意發想之外，Gemini 整合 Google 各項產品與服務資訊，例如：直接存取 Google 航班、Google 飯店的真實數據，快速獲取所需資料，並進一步預訂機票和飯店。包含 YouTube、Google 地圖亦都能進行串聯與應用。
*Gemini 不保證提供正確資訊。請務必針對詳細資訊進行查核。

▼只要打「@」就能呼叫Google整合的服務內容，更輕鬆讓行程規劃。

▲▼

【旅遊規劃第三招：天才翻譯神助攻！在地溝通零距離】
 Gemini 除了在電腦裝置中使用外，也可在 Android、iOS手機上使用，並支援超過 40 種語言、230 多個國家和地區，讓你無論身在何處，都能與當地人順暢溝通。除了即時翻譯，Gemini 還能生成更符合當地文化和語境的回答，例如：
在泰國想品嚐山竹卻不知道如何表達？ 只要在 Gemini 指令欄中輸入「我現在在曼谷旅遊，想要與道地人進行簡單的對話溝通，請將『請問山竹一盤多少錢？』翻譯成泰文」Gemini 就會翻譯成道地的泰文，讓你溝通更自然流暢。抵達中央碼頭，卻不確定該怎麼搭乘前往臥佛寺？輸入「到臥佛寺要搭乘哪一艘船？翻譯成泰文」，即可輕鬆與當地人詢問交通方式。

在餐廳點餐時，只要開啟相機鏡頭對準菜單，並輸入「請將照片中的菜單翻譯至繁體中文」，Gemini 就能快速翻譯菜單上的所有菜名，讓你輕鬆點餐，不再擔心點錯菜的窘境。

Gemini 小教室：
• Gemini 支援 40 多種語言可進行無國界的即時翻譯。
• 除了翻譯，Gemini 還能生成更符合當地文化和語境的回答，溝通更自然流暢。
• Gemini 也能翻譯照片中的文字，例如：菜單、景點介紹等，讓你快速獲取所需資訊。

對此，透過Gemini能大幅縮短規劃旅程的時間，但這都只是「初步」的規劃，有一些IG、YouTube的私房景點，或是口耳相傳的小吃，還是必須透過自己的筆記來搜尋，但對於行程沒有特別想法，又或著是希望「有人」拋磚引玉，不妨試試看AI規劃行程呦！

▼透過AI幫助，能大幅簡短安排旅程的時間。

▲▼ 峴港,會安 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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