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今「小寒」4禁忌做1事恐衰　3生肖最旺

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲小孟老師說，小寒天氣開始轉寒，但尚未變成非常寒冷，所以稱小寒天。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「小寒」，清水孟國際塔羅小孟老師分享4大禁忌，包括掃落葉會衰敗，且喝過熱湯不宜外出。而清水孟國際塔羅雲蔚老師則說，生肖屬「鼠、兔、羊」最旺。

小孟老師說，小寒是古人根據農曆24節氣中的第23個節氣所編列，同時也是冬季的第5個節氣，象徵季冬時節正式開始。

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小孟老師指出，小寒是在冬至過後的15日，古人把這時太陽運行到黃經285度來稱小寒，這時天氣開始轉寒，但尚未變成非常寒冷，所以稱作小寒天。

►小寒4大禁忌

1、 不宜過度運動

小寒過度運動，容易因天氣冷熱變化，導致氣管收縮，有氣喘的人要格外當心。

2、不宜去高山

小寒天雖然不比大寒天，部分高山天氣仍然濕冷，到山上容易受冷氣團影響，筋骨受寒容易感冒生病。

3、喝過熱湯不宜外出

小寒喝過熱的湯不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。

4、小寒天不要掃落葉

小寒天的落葉簡稱「寒葉」，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。

►小寒傳統習俗

1、探梅

這時臘梅已盛開，紅梅綻放，可挑選有梅花的賞花風景地，靜靜觀賞，不僅心情舒爽，更有種煥然一新的感覺，讓人在冷冷冬天裡心情愉悅。

2、吃臘八粥

臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等加水熬煮，屬於溫補的食材，可以驅除身體寒氣，還具有養血養氣的功效。

►小寒3生肖最旺

TOP 3：羊

生肖羊者在小寒當天得到吉星加持，帶來強勁財運和正向能量，尤其體現在人際關係方面。職場中，能與同事或上級保持良好互動，並吸引貴人幫助。在商業合作中，他們容易建立信任，獲取優質資源或潛在項目，從而提升財務狀況。

其次，生肖羊細膩而謹慎的性格，在當天發揮重要作用。他們擅於分析情況，避開可能的財務風險，對資金運用有較強的控制力。小寒這天可能因節慶活動或人情往來，獲得額外收入，如紅包、獎勵或合作收益，讓財運更加豐盈。

雖然吉星護佑，生肖羊仍需注意細節，避免因判斷失誤或盲目決策，而導致不必要的損失。藉由保持穩健態度並合理規劃，有望讓當日財運更上層樓。

TOP 2：兔

小寒當天，生肖兔者得到旺盛偏財運和良好機遇，特別在創新性和靈感發揮方面。生肖兔頭腦靈活，善於抓住短期機會，在投資理財或副業中可能獲得意外之財。他們的創新想法在當天，能得到更多資金或合作資源支持，助力財運提升。

其次，生肖兔天生有著謹慎務實的性格，懂得如何有效管理財務，並且在資源配置上頗有智慧。在當天能恰當平衡收入和支出，避免不必要的浪費，從而積累更豐厚的財富。此外，與他人合作時，屬兔者的高情商和溝通技巧，能助其吸引更多貴人運，可能獲得額外紅利、禮金或贊助。

然而，生肖兔的財運能量雖強，更多聚焦於短期財運增長，需避免貪念導致衝動行為。整體而言，屬兔者當天財運表現亮眼，只要保持謹慎和耐心，便能穩步收穫經濟上的突破。

TOP 1：

生肖鼠者在小寒當日有旺盛的正財運與偏財運，尤其在正財方面表現得格外穩健，職場上可能因業績突出而獲得加薪、獎金或額外分紅。在偏財方面，他們具備良好的運氣，可能在理財投資或抽獎活動中，收穫意想不到的額外收益。

此外，生肖鼠天生機敏、反應快，這使他們善於發掘財富機會。當天會對市場變化特別敏感，能迅速採取正確的行動，抓住有利的財務契機。同時，他們在溝通和人際關係上也表現得非常出色，能吸引貴人的支持與合作資源，助力財運增長。

雖然當天整體財運強勁，仍需注意避免因急於求成，而投入過高風險。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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