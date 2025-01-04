小寒2習俗4禁忌一次看　千萬別掃落葉！原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

明日（5日）是24節氣中的小寒，象徵季冬時節正式開始，清水孟國際塔羅小孟老師表示，小寒有2個傳統習俗和4個禁忌，例如不宜去高山、不要掃落葉等等，因為落葉簡稱寒葉、敗葉，有做事失敗的意涵。

▲小寒不宜掃落葉。（示意圖／達志影像）

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文表示，小寒象徵季冬時節正式開始，這時候的天氣開始轉寒，但是氣溫尚未變得非常寒冷，所以稱作小寒天，小寒有2個傳統習俗和4個禁忌，詳細如下：

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小寒的傳統習俗

1、探梅：此時臘梅盛開、紅梅綻放，可以挑選有梅花的賞花風景地，靜靜觀賞，不僅心情舒爽，更有一種煥然一新的感覺，讓人在冷冷的冬天裡心情愉悅。

2、吃臘八粥：臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等，加水熬煮，屬於溫補的食材，可以驅除身體寒氣，還具有養血養氣的功效。

小寒的禁忌

1、不宜過度運動：小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化，導致氣管收縮，有氣喘的人要格外當心。

2、不宜去高山：小寒天雖然不比大寒天，部分高山天氣仍然濕冷，到山上容易受到冷氣團影響，筋骨受寒容易感冒、生病。

3、小寒喝過熱湯，不宜外出：小寒喝過熱湯之後不宜再外出，若外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友要更加注意，以免引發中風危機。

4、小寒天不要掃落葉：小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。

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