幕後／KP交棒KC有跡象！白營曾想辦主席初選辯論　論及「誰敢跟國昌辯」作罷

▲黃國昌熟稔議事攻防、對法令嫻熟，如今又擔任代理主席，目前居民眾黨領導地位。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲在官司纏身之際，選擇辭任黨主席，斷開與黨的關聯，不讓自身風波影響到黨的發展。黨內人士說，柯指定黨團總召黃國昌接棒並不意外，從立院運作尊黃、再到緊急應變小組的主導，黃已然是民眾黨除柯之外的領導人。有趣的是，黨內一度想辦黨主席選舉初選辯論，「但誰敢跟黃國昌辯論？」討論至此後，此想法隨即作罷。

據了解，當時1月1日召開臨時擴大中央委員會時，柯文哲辭意堅定，雖然現場中央委員全力慰留，勸進柯不能辭，還拋出榮譽主席、副主席等方案，直言「沒有柯文哲的民眾黨會很奇怪。」

與會人士透露，當時柯文哲等到大家都講完後，再次重申己見堅持要退，強調自己不需要這些頭銜，不想要再因為自己的官司讓民眾黨被拖累，「這些頭銜都是扣分的（對民眾黨），現在就是應該要好好退掉，這樣對黨才好，不能再因為自己的關係影響黨務發展。」

與會人士說，當時柯文哲講完後，現場一片沈默、再也沒人講話。該人士說，當時柯的想法，就是只想好好把第三勢力的關鍵角色延續下去，因此才會堅定辭意。

柯文哲推薦黃國昌擔任代理黨主席，黨內其實也不意外。除了自新國會開展以來，柯都尊重黃在立院的主導地位，論政治資歷、能力經驗，黨內確實也無其他人選可挑。此外，在柯被羈押、黨內成立應變小組後，實質上做決策的也以黃為主，現今的發展並不讓人意外。

黨內人士說，在民眾黨面臨此動盪時刻，柯文哲指定黃穩定黨內局勢，對未來黨主席選舉必然加分，即便黨齡短，但以黃的資歷、經驗，在黨內仍沒其他對手。

從柯文哲堅決交棒並請辭主席後，民眾黨也不得不照程序走下去，後續預計在6個月內要選出新任黨主席。據了解，內部在討論此議題時，一度構思黨主席選舉要辦初選，讓有意挑戰的人來辦一個辯論，「但誰敢跟黃國昌辯論？」討論至此後，此想法隨即作罷。

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）