苗博雅嘲諷黃國昌「留鬍撈同情票」　道歉文遭譙爆

▲黃國昌喪父，神情看來憔悴。（圖／記者屠惠剛攝）



記者張靖榕／綜合報導

民眾黨代理主席黃國昌日前因外表憔悴，引發綠營多名人士嘲諷，事後黃揭露憔悴原因是父親過世。台北市議員苗博雅昨晚發文，為在節目中嘲諷黃國昌「撈同情票」的言論道歉，但不少網友留言表示不接受，質疑黃的外表與公領域有什麼關係。

苗博雅日前與名嘴李正皓在節目中評論黃國昌時表示，黃在太陽花學運期間曾刻意整理儀容，因為「大家想看他俊俏的臉龐」，如今憔悴現身，是為了扮演一個「悲憤難過、全心為柯文哲的人」，以吸引同情票。

黃國昌揭露最近看起來憔悴的原因，是因為父親過世，苗博雅很快發文道歉，表示，「即使言者無心，但聽者有意。講話傷到人，我誠懇致歉。」她解釋，自己幾個月前經歷外婆往生，對別人至親過世感同身受，並強調當時的評論是針對黃國昌的公共領域行為，對其私生活毫不知情。

苗博雅的道歉引發網友熱議，短短半小時內湧入超過1700則留言。國民黨立委徐巧芯留言抨擊，「說得好像黃父如果沒有離世，你們嘲諷黃國昌委員的外貌就很合理一樣。」另有藥士林士峰質疑，「這哪是公領域評論，分明是在訕笑他人。」

還有網友批評，「言者無心？看起來挺有心的啊」、「就算不知道有人服喪，攻擊外貌合理嗎？」、「論事就論事，講政治也要看長相嗎？」更有網友反問，「如果有人拿妳的儀容嘲笑妳的性向，妳會覺得妥當嗎？」