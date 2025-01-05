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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲、黃國昌「一慢一快」　黨內人士比較兩人差異

▲▼立委黃國昌(左)陪同民眾黨主席柯文哲(右)受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立委黃國昌、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲宣布「裸辭」主席後，交由立院黨團總召黃國昌暫代領導職務，民眾黨也正式掀開新頁。黨內人士觀察，柯文哲過往開會常讓大家各抒己見，講好聽是多元聲音，但容易陷入無法做決定的狀況；而黃國昌因為要帶領黨團，面對瞬息萬變的立院情勢，相對的討論較少，比較多會用自身的判斷做決定。

黨內人士觀察，柯文哲開會時會盡量聆聽大家的意見，「講好聽是多元意見、讓大家各抒己見，但講白就是無法過濾訊息，無法做決定」，開會常會花較長的時間；這與柯過去出身自醫院有關，自踏入政壇、進入市府後常碰到非自身專業的事情，會先聽幕僚意見再做判斷。

至於黃國昌，黨內人士說，黃身為總召帶領黨團，且立法院的情勢瞬息萬變，時間壓力大，必須要短時間內做出判斷、下決定，因此黃的主導性會較強。目前很多政治決定、法律攻防，因為黃比較熟稔，因此多會以主觀意見下決策，有時候會沒有太多的討論。

黨內立委則說，黨團8位立委從前年底打選戰到現在歷經兩個會期，大家已經共事1年多，挑戰多、淬煉不斷，黨公職是同甘共苦走到現在的。特別是立法院黨團8位立委，面對的挑戰多、日夜一起打拼，大家都很有默契。

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