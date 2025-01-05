柯案官司糾纏民眾黨「翻頁」支持者難調適　做到兩關鍵有望走出谷底

▲民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城弊案、政治獻金案，台北地方法院二度裁定羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲二度遭裁定羈押禁見，雖然已交棒由立院黨團總召黃國昌擔任代理主席，但民眾黨少了柯，仍舊是動搖根基的大事，支持者一時間也難以調適。黨內人士認為，民眾黨近來的狀況已是谷底徘徊，但好在過去那段時間撐住輿論攻擊、維繫住支持者的熱情，加上立院黨團兩個會期下來繳出不俗成績單，已有逐步走出低谷的跡象。

從柯文哲步下主席、走向黃國昌時代，民眾黨成立5年面臨這個「拐點」，外界看來相當的倉促，但黨內人士認為其實不然，早在今年初選舉結束後，從輿論的焦點到黨內重心，都轉到立法院，連柯文哲當時也每周都到立法院開會。

該人士觀察，雖然柯文哲是主席，但每次開會都非常尊重擔任黨團總召的黃國昌，讓他主導立院議事的攻防；8月底柯文哲被羈押、黨內成立應變小組，實質上真正決策也是黃國昌，「這個新時代對核心成員來說，確實有提前預作準備，包含柯文哲也都提前做因應」。

黨內人士認為，前一陣子黨歷經柯文哲羈押禁見4個月的苦悶期間，確實「已到谷底」，每天要面對五花八門、真假交互編織的負面攻擊，黨公職、幕僚群疲於澄清，為什麼能撐下來？不外乎是對柯文哲的為人有一定了解、能對所知的事實做捍衛，維持支持者信心。

另外，立法院繳出的成績單也是重點之一。黨內人士說，大選結束、新國會上路後，立院黨團在朝野互動間地位的提升，是柯文哲想要強化的，「雖然敗選，但柯文哲馬上確立要將政見交由黨團落實的目標，這也是他所交付的首要任務」。

「撐住輿論攻擊、維持支持者信心，立法院也有明顯戰功。」黨內人士說，民眾黨在新國會中，確實發揮關鍵第三勢力的影響力，藉以開拓更多的支持者。即便仍有「跳船潮」，但也不能說支持群眾一面倒在流失，「在一攻一守之間，還是有選民想給民眾黨機會」。

談到近來因為柯文哲遭遇而掀起的入黨潮，黨內人士認為，這次入黨潮不只有很多支持柯文哲的人加入，也有很多是認為台灣還是需要有第三勢力延續的人。

黨內人士說，民眾黨會逐步脫離谷底的狀態，「在柯文哲第一次被羈押時是最慘的，現在隨著起訴後，慢慢知道檢方的底牌，也可以做更多的攻防論述」。該人士強調，民眾黨未來會更努力發揮第三勢力的關鍵角色，「柯文哲是有意識的在佈局，並非是慌亂之下的交棒」。

▲面對柯文哲身陷官司難解，「小草」在北檢外聚集 。（圖／記者邱中岳攝）