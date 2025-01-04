　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆柯建銘藉隨扈「投資大陸」　徐巧芯秀證據：中共同路人在民進黨

▲▼羅廷瑋 徐巧芯共同召開 媒宣費集中少數媒體 推展費巨幅增加 拿國家公帑打造民進黨媒體黑熊部隊 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘今（4日）宣布將大罷免藍委，國民黨立委徐巧芯則在臉書揭露，柯建銘透過自己隨扈投資中國大陸，欠錢被發函要求還款，她加碼秀出證據，砲轟柯建銘才是真正的「中共同路人」。

徐巧芯說，柯建銘為什麼要緊張到胡言亂語？說要罷免全台灣的藍營區域立委，指稱說她調閱他隨扈的資料，會傷害他的人身安全？其實他只是怕自己被發現，原來他才是真正的「中共同路人」。日前上報揭露了柯建銘透過自己的隨扈投資大陸，欠款不還，被律師發函要求返還款項（113/8/5），他雖然否認，但身體倒是很誠實，還真的有人趕快去還錢了。

徐巧芯指出，她向警政署調閱投資大陸「新源控股」之欠款人「彭智青」的資料，旨在了解是否我國警務人員有無投資、欠款中資之情事，結果柯建銘跳出來說那是他的隨扈，還說她還威脅到他的人身安全。

「那我只好跟你掀牌」，徐巧芯在臉書上公布她掌握的證據，包括，一、彭智青投資中資的事實。2013/1/29透過星展銀行匯款至「金鑰控股（香港）」帳戶$2250000港幣，並寫上「返中國開公司用」等語。二、在柯建銘、彭智青兩人被發函要求還款後（該律師發函表示投資是柯建銘與彭智青共同所為），雙邊真的開始協議還款。還款協議書提到，彭智青先生必須清償中資兩千五百萬新台幣進入指定支票號碼與特定中間人，他們也確實趕在113/8/27，按照協議還款。

徐巧芯還說，根據調查，彭智青此人從104年9月開始擔任柯建銘的隨扈至今，現職不過是「新竹市警察局少年警察隊小隊長」。這樣的身份，有財力違法投資中資企業，且在20天內湊出2500萬還款？是否擔任對方的人頭負責接洽投資中資事宜，難道不該查？柯建銘現在跳出來哭喊我調閱他的隨扈資歷，不是此地無銀三百兩嗎？我的公文明確針對公務，欲了解媒體報導是否屬實，追查公務員是否有違法投資中資。柯建銘總召大概知道自己要被爆，才搶先扭曲成我要威脅他的人身自由，更以此為由要罷免所有國民黨立委，實在好笑。

徐巧芯嗆，是不是覺得罷免他們，你們幹的醜事，投資中資、欠錢不還、公然說謊，就不會被拆穿了？「告訴你，門都沒有！」總之，調閱這份資料，並不會威脅到柯總召的人身安全，但會暴露出其集團投資中資、欠款不還的醜態，讓全台灣知道原來「中共同路人」是民進黨黨團總召柯建銘。

▼徐巧芯秀出柯建銘利用隨扈之名「投資大陸」證據 。（圖／立委徐巧芯提供）

▲▼ 徐巧芯秀出柯建銘利用隨扈之名「投資大陸」證據 。（圖／立委徐巧芯提供）

▲▼ 徐巧芯秀出柯建銘利用隨扈之名「投資大陸」證據 。（圖／立委徐巧芯提供）

▲▼ 徐巧芯秀出柯建銘利用隨扈之名「投資大陸」證據 。（圖／立委徐巧芯提供）


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣TOYOTA「1經典車型」默默下架走入歷史
新北男開車連撞8機車　車上搜出喪屍煙彈
上班半年和老闆牽手拍婚紗！助理嬌喊：吃你會濕
嘲諷黃國昌憔悴「服喪嗎」　律師道歉了
渣夫趁她懷孕狂偷吃！　人妻生完二胎「確診愛滋」崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

爆柯建銘藉隨扈「投資大陸」　徐巧芯秀證據：中共同路人在民進黨

苗博雅嘲諷「黃國昌憔悴」表演撈同情票！今爆是喪父　網洗版要求道歉

柯建銘喊「大罷免潮」罷41區域藍委　民進黨中央回應了

警察人事條例擬下周三讀　黨政人士質疑粗糙修法：造成世代不公

力保預算　海基會董座：一下要砍1億「那我明天就辭職」

共識決＝串證？陳佩琪斥「要叫王八狗屁決也行」　還特別感謝黃國昌

幕後／綠委怨氣深、總召戾氣重、青鳥火氣大　柯建銘大罷免掀壓力鍋

酸柯建銘「慈禧總召」放話大罷免　國民黨：把和解咖啡倒賴清德頭上

批蔡壁如「不懂的事情竟片面詮釋」　陳智菡：把柯文哲往死裡推

柯建銘要罷免「41藍委」　羅智強：這就是民進黨的「進步民主」？

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

派翠克跨年遇小S　她自己播音樂街頭熱舞XD

#館長 喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割　本尊怒了！

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

白車沒注意來車直接左轉...害直行車閃避不及撞上

爆柯建銘藉隨扈「投資大陸」　徐巧芯秀證據：中共同路人在民進黨

苗博雅嘲諷「黃國昌憔悴」表演撈同情票！今爆是喪父　網洗版要求道歉

柯建銘喊「大罷免潮」罷41區域藍委　民進黨中央回應了

警察人事條例擬下周三讀　黨政人士質疑粗糙修法：造成世代不公

力保預算　海基會董座：一下要砍1億「那我明天就辭職」

共識決＝串證？陳佩琪斥「要叫王八狗屁決也行」　還特別感謝黃國昌

幕後／綠委怨氣深、總召戾氣重、青鳥火氣大　柯建銘大罷免掀壓力鍋

酸柯建銘「慈禧總召」放話大罷免　國民黨：把和解咖啡倒賴清德頭上

批蔡壁如「不懂的事情竟片面詮釋」　陳智菡：把柯文哲往死裡推

柯建銘要罷免「41藍委」　羅智強：這就是民進黨的「進步民主」？

買菜注意！公有市場不再提供塑膠袋　侯友宜：全面轉型不塑市場

肝癌1危險因子「30%台灣人都有」！醫警告：像顆隱形炸彈

集資買刮刮樂、彩券前「必做1動作」！台彩提醒：很重要

視察國道1林口交流道改善工程　侯友宜盼2027年1月如期完工

台灣最便宜的「7人座TOYOTA MPV」買不到了！Sienta官網下架說再見

AV女優「白襯衫綁雙峰」放送南半球！致敬Tyson Yoshi　網噴鼻血

何如芸小兒子首看媽演戲　入戲太深抱不平：好像綠茶！

道路交通安全持續改善　新北打造人本交通環境

更生八十保護成果展暨年貨大街台中開賣　各部會溫暖有感以愛復歸

基隆青年事務委員會完成首屆使命　助力市政創新與青年參與

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因：藍白是始作俑者

預告大罷免潮來了　柯建銘嗆雙罷：國民黨41個區域立委一定要罷掉

「堅毅不屈的DNA是豐厚遺產」　黃國昌父今告別式：心中永遠的英雄　

苗博雅嘲諷黃國昌憔悴　網洗版要求道歉

橘子轉污點證人？吳子嘉爆料：這兩天有打給她

槓上柯建銘！翁曉玲提「罷免總統」　修憲讓人民直接連署提案

柯建銘喊「大罷免潮」罷41區域藍委　民進黨中央回應了

幕後／綠委怨氣深、總召戾氣重、青鳥火氣大　柯建銘大罷免掀壓力鍋

柯文哲、高虹安遭綠營政治迫害？　他傻眼：檢舉他們貪污的是國民黨

青鳥翻車了！付錢查「中國身分證」網站竟有賴清德

李東憲「拿對岸身分證」　台灣戶籍恐被撤銷

力保預算　海基會董座：砍1億那我明天就辭

爆柯建銘藉隨扈「投資大陸」　徐巧芯秀證據：中共同路人在民進黨

批蔡壁如「不懂的事情竟片面詮釋」　陳智菡：把柯文哲往死裡推

更多熱門

相關新聞

柯建銘喊「大罷免潮」罷41區域藍委　民進黨中央回應了

柯建銘喊「大罷免潮」罷41區域藍委　民進黨中央回應了

民進黨立院黨團今（4日）召開記者會，黨團總召柯建銘表示，現在立委的人數無法撼動藍白合作賣台行為，必須喚醒民意，不只要罷免立法院長韓國瑜院長職位，還要雙罷，國民黨41個區域立委一定要罷免掉。對此，民進黨中央回應，各地的罷免行動都是公民自主行動，能夠理解國會失序亂象下黨團第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論。

幕後／綠委怨氣深、總召戾氣重、青鳥火氣大　柯建銘大罷免掀壓力鍋

幕後／綠委怨氣深、總召戾氣重、青鳥火氣大　柯建銘大罷免掀壓力鍋

酸柯建銘「慈禧總召」放話大罷免　國民黨：把和解咖啡倒賴清德頭上

酸柯建銘「慈禧總召」放話大罷免　國民黨：把和解咖啡倒賴清德頭上

柯建銘要罷免「41藍委」　羅智強：這就是民進黨的「進步民主」？

柯建銘要罷免「41藍委」　羅智強：這就是民進黨的「進步民主」？

槓上柯建銘！翁曉玲提「罷免總統」　修憲讓人民直接連署提案

槓上柯建銘！翁曉玲提「罷免總統」　修憲讓人民直接連署提案

關鍵字：

柯建銘隨扈徐巧芯中共同路人民進黨

讀者迴響

熱門新聞

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

中市出現首例本土麻疹　20人足跡曝

趙露思爆被逼絕境「狂打自己巴掌」！驚恐過程曝光

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

被猥褻4年半「幼幼班就開始」男童還幫獸父求情

即／公司尾牙辦「拚酒大賽」！　參賽員工隔天廁所暴斃

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面