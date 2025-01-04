爆柯建銘藉隨扈「投資大陸」　徐巧芯秀證據：中共同路人在民進黨

▲立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘今（4日）宣布將大罷免藍委，國民黨立委徐巧芯則在臉書揭露，柯建銘透過自己隨扈投資中國大陸，欠錢被發函要求還款，她加碼秀出證據，砲轟柯建銘才是真正的「中共同路人」。

徐巧芯說，柯建銘為什麼要緊張到胡言亂語？說要罷免全台灣的藍營區域立委，指稱說她調閱他隨扈的資料，會傷害他的人身安全？其實他只是怕自己被發現，原來他才是真正的「中共同路人」。日前上報揭露了柯建銘透過自己的隨扈投資大陸，欠款不還，被律師發函要求返還款項（113/8/5），他雖然否認，但身體倒是很誠實，還真的有人趕快去還錢了。

徐巧芯指出，她向警政署調閱投資大陸「新源控股」之欠款人「彭智青」的資料，旨在了解是否我國警務人員有無投資、欠款中資之情事，結果柯建銘跳出來說那是他的隨扈，還說她還威脅到他的人身安全。

「那我只好跟你掀牌」，徐巧芯在臉書上公布她掌握的證據，包括，一、彭智青投資中資的事實。2013/1/29透過星展銀行匯款至「金鑰控股（香港）」帳戶$2250000港幣，並寫上「返中國開公司用」等語。二、在柯建銘、彭智青兩人被發函要求還款後（該律師發函表示投資是柯建銘與彭智青共同所為），雙邊真的開始協議還款。還款協議書提到，彭智青先生必須清償中資兩千五百萬新台幣進入指定支票號碼與特定中間人，他們也確實趕在113/8/27，按照協議還款。

徐巧芯還說，根據調查，彭智青此人從104年9月開始擔任柯建銘的隨扈至今，現職不過是「新竹市警察局少年警察隊小隊長」。這樣的身份，有財力違法投資中資企業，且在20天內湊出2500萬還款？是否擔任對方的人頭負責接洽投資中資事宜，難道不該查？柯建銘現在跳出來哭喊我調閱他的隨扈資歷，不是此地無銀三百兩嗎？我的公文明確針對公務，欲了解媒體報導是否屬實，追查公務員是否有違法投資中資。柯建銘總召大概知道自己要被爆，才搶先扭曲成我要威脅他的人身自由，更以此為由要罷免所有國民黨立委，實在好笑。

徐巧芯嗆，是不是覺得罷免他們，你們幹的醜事，投資中資、欠錢不還、公然說謊，就不會被拆穿了？「告訴你，門都沒有！」總之，調閱這份資料，並不會威脅到柯總召的人身安全，但會暴露出其集團投資中資、欠款不還的醜態，讓全台灣知道原來「中共同路人」是民進黨黨團總召柯建銘。

▼徐巧芯秀出柯建銘利用隨扈之名「投資大陸」證據 。（圖／立委徐巧芯提供）





