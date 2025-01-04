柯建銘稱立委不能彈劾　籲議事人員別隨藍起舞「自己退休金自己保」

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨團不滿立法院長韓國瑜配合國民黨籍召委，暫緩送出選罷法、財劃法修正版本，黨團總召柯建銘放話罷免韓國瑜、將相關議事人員和召委送監察院彈劾，引起台大國發所教授劉靜怡質疑。柯建銘今（4日）表示，立委不能彈劾，立法院不能提彈劾案也不能移送監察院，但相關議事人員違背公務人員服務法，監院應該要有動作，彈劾結果會很嚴重，立法院所有公務人員請不要隨國民黨起舞，自己的退休金自己保。

藍白力推的選罷法、財劃法、憲訴法修正案於20日三讀，然而，藍營憂心送出後綠營聲請釋憲，要求韓國瑜日前僅將憲訴法送出，引來綠營質疑。民進黨團昨（3日）院會中也提案變更議程，要求立法院長改選。柯建銘受訪時表示，民進黨團這時候不提出罷免韓國瑜就可以關門了，這是基本立場，今日議程也會列入公報，相關議事人員包含韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、祕書長周萬來、秘書處長、內政委員會跟財政委員會召委等等送監察院彈劾，也會到法院提告。

台大國發所教授劉靜怡表示，「監察院彈劾立委？到底是怎樣的北韓法學，才會出這種主意？現在是立法院黨團在號令應該獨立行使職權的憲政機關監察院嗎？還是在號令前任總統提名任命的8位大法官，必須針對立法院與監察院的五權憲法關係，做成變更解釋？」

對於劉靜怡批評，柯建銘今則表示，立委不能彈劾，立法院也不能提彈劾案也不能移送監察院，彈劾權在監察院，秘書長周萬來、秘書處長、內政委員會跟財政委員會召委違背公務人員服務法，監察院應該要清楚。

柯建銘直言，也不是只有這次，召委居然可以決定立法院三讀法案沒用，那廢除立法院好了，所以必須彈劾，包含上次教韓國瑜用舉手表決，監察院應該要有動作，彈劾結果會很嚴重，立法院所有公務人員請不要隨國民黨起舞，自己的退休金自己保。