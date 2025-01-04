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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘喊「國民黨區域立委全罷」　李彥秀：全世界就民進黨當家亂政

▲▼ 立法委員李彥秀、吳宗憲以及副發言人康晉瑜召開「讓陽光照亮國會，民主大步向前、國會改革刻不容緩」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

▲立法委員李彥秀。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨團總召柯建銘今（4日）表示，現在綠委的人數無法撼動藍白合作賣台行為，必須喚醒民意，不只要罷免立法院長韓國瑜院長職位，國民黨41個區域立委也一定要罷免掉。國民黨立委李彥秀直言，「全世界只有執政黨可以賣國」、「全世界只有民進黨與尹錫悅當家還在亂政」，民進黨的綠色威權體制，出賣台灣的自由民主正是「現在進行式」。

李彥秀指出，柯建銘現在就是跟賴清德在搶民進黨內部的話語權，就是在爭取深綠獨派總司令的位置。柯建銘公開與賴清德唱反調已經不是第一次，從立法院正副院長選舉，到大法官被提名人劉靜怡的人事同意權，再到現在提案罷免韓國瑜，威脅全面罷免藍營41名區域立委，柯建銘就是要向外界宣示「立法院的事情，柯建銘說了算。」

李彥秀直言，台灣已經淪為「網紅治國」的瘋狂世界，整個社會更瀰漫紅色恐慌、綠色恐怖，台灣社會陷入1950年代美國麥卡錫主義的瘋狂之下，任何一位網紅都可以在沒有證據，光靠臆測，就可以任意指控他人叛國；柯建銘不僅化身為大法官，指控在野黨「毀憲亂政」，更抹紅抹黑在野黨「急著要賣台，要讓中共解放台灣」。面對民調持續低迷，面對1月11日人民走上街頭發出怒吼，民進黨急了，民進黨怕了，民進黨瘋了，現在更要透過「大罷免」，讓台灣社會的團結淪為民進黨政治鬥爭的祭品。

「全世界只有執政黨可以賣國」、「全世界只有民進黨與尹錫悅當家還在亂政」，李彥秀說，民進黨習慣過去完全執政的霸道，無法面對雙少數的困境，國會淪為少數、仍不知謙卑的面對民意，竟是在同胞中找敵人，透過黨國機器全面對在野黨發起戰爭，政治追殺。民進黨的綠色威權體制，出賣台灣的自由民主正是「現在進行式」。
 

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柯建銘國民黨立委李彥秀民進黨罷免

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