柯建銘嗆要彈劾國民黨立委　劉靜怡：北韓法學？

▲台大國發所教授劉靜怡。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院日前三讀通過《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》相關修正草案，但立法院長韓國瑜將《選罷法》、《財劃法》兩案延後送到行政院，讓民進黨黨團總召柯建銘揚言罷免。對此，台大國發所教授劉靜怡表示，「監察院彈劾立委？到底是怎樣的北韓法學，才會出這種主意？」

柯建銘3日表示，民進黨團有原則，非罷免韓國瑜不可，召委違法違憲，這是今日議程會列入公報，相關議事人員包含韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、秘書長周萬來、內政委員會跟財政委員會召委等等送監察院彈劾。

▲民進黨黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，劉靜怡表示，「監察院彈劾立委？到底是怎樣的北韓法學，才會出這種主意？現在是立法院黨團在號令應該獨立行使職權的憲政機關監察院嗎？還是在號令前任總統提名任命的8位大法官，必須針對立法院與監察院的五權憲法關係，做成變更解釋？」

最後，劉靜怡也酸綠營側翼，「很愛恥笑政客法律見解的小朋友們怎麼遇到黨鞭就閉嘴了呢？」