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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預告大罷免潮來了　柯建銘嗆雙罷：國民黨41個區域立委一定要罷掉

▲▼民進黨團召開 公然違法違憲的韓院長 可以不下台嗎 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立院黨團今（4日）召開記者會，對於近日國會亂象，黨團總召柯建銘表示，現在綠委的人數無法撼動藍白合作賣台行為，必須喚醒民意，不只要罷免立法院長韓國瑜院長職位，還要雙罷，國民黨41個區域立委一定要罷免掉，這些人毫無論述能力、法案壓著就出去，比義和團還義和團，他們的存在對台灣一點意義都沒有，這是歷史上關鍵時刻。

針對媒體評論報導現在是柯建銘的垃圾時間，柯建銘喊話，現在不是老柯的垃圾時間，而是老柯最成熟、有戰力跟理性的時間，有一首詩夕陽無限好、只是近黃昏，我是夕陽無限好、卻在近黃昏，自己在立法院31年，走過國會改選後全部歷史，看到政權移轉、國會改革跟如今最亂象時代，當然有資格做出一些事情。

柯建銘解釋，國會擴權法案自己寫了200多篇社群，也參加座談會、多次受訪，讓國人知道毀憲亂政的狀況。柯強調，不只要罷免韓國瑜，還要雙罷，國民黨正副院長還有41個區域立委，急著賣台，這些人存在對台灣一點意義都沒有，歷史上關鍵時刻，馬上要面對行政院覆議案等議題，台灣人可以把眼球轉到這裡，不必再去談柯文哲的問題，應該談台灣未來怎麼辦。

柯建銘指出，路遙知馬力，現在是朝小野大最危機時刻，民進黨團能做的就是喚起民意，草船借箭才能救台灣，現在綠委的人數無法撼動藍白合作賣台行為，必須喚醒民意，罷免聲音已經響徹台灣雲霄，，用正副院長選舉辦法罷免韓國瑜，第三條之一，立法院院會就由最資深立委主持，也就是我，就像當時正副院長選舉時就由我主持，三分之一出席、三分之二就可以罷免，這個時刻一定會到來，大罷免潮來臨，國民黨還可以剩下多少立委？三分之二門檻並非如此困難。

柯建銘表示，國民黨41個區域立委一定要罷免掉，包含財劃法、選罷法一分鐘出委員會，憲訴法連公聽會都不開，國民黨團現在54席立委從來沒有論述能力，尤其國會擴權時壓著就出去了，比義和團還義和團，沒人講得出道理，這就是為什麼他們院會不肯討論、直接表決，能禁得起民主考驗跟國會辯論嗎？

柯建銘指出，身為民進黨團總召，看到韓國瑜同意由召委提案把三讀法案不送出，徐欣瑩跟陳玉珍能面對自己良心？召委權力有這麼大、韓國瑜還適合當院長嗎？一直說送議事處研議，這有什麼好研議？昨天送出罷免，雖然明知不可為，但至少留下紀錄，黨團會不斷提出，下周程序委員會會再提出，若不這麼做，黨團尊嚴跟價值全部不見，黨團成員一致同意罷免韓國瑜，這是基本立場。

對於國會衝突，柯建銘表示，另外一個理由，自己也不忍心看到黨團同仁被國民黨往死裡打，蓄意殺人的現行犯會予以提告，同仁被甩到地上用腳踩、從主席台推下，傷兵累累，看得下去嗎？自己必須保護黨團成員，因此必須提告，民意也沸騰起來，國民黨每個人這樣瘋狂的表演，全國立委最低得票率的鄭正鈐天天站在韓國瑜旁邊要演給誰看？如果不是被收買要如何解釋？
 

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民進黨立法院柯建銘國民黨罷免

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