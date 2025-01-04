「橘子回來」柯文哲能交保？律師搖頭了　曝一問三不知更慘

▲柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

柯文哲京華城、政治獻金案中，柯的貼身帳房、綽號「橘子」的許芷瑜至今仍滯留海外。就有政論節目討論柯文哲一案，提到柯文哲在法庭上講不清怎麼避免串證還嗆聲時，律師劉韋廷直呼，此舉根本棄守攻防，就算橘子回來，柯文哲也不一定能交保。

劉韋廷在《57爆新聞》指出，現在網路發達，隔空串證變得相對容易，這意味著地方法院不押柯文哲的條件已經非常少。除非柯文哲能夠向法官保證不會隔空串證，像是把自己關在家裡、接受手機被監聽和監看等。

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結果，柯文哲不僅沒有朝這個方向說明，反而是嗆法官、檢察官自己即便在牢裡，也有實質影響力，也沒有表現出不會避免串證的誠意，只是要求法官列出證人名單，自己不會接觸那些人就好。這讓人覺得柯文哲似乎已經放棄了攻防，「看起來根本就是棄守了這一個攻防，那在棄守攻防之下，法官也沒得選擇。」

劉韋廷也指出，從偵查中羈押到審判中羈押，檢察官一直有一個重要理由，就是「橘子在逃」。由於橘子在逃，柯文哲因此在審判中被羈押。如果希望柯文哲能夠離開看守所，似乎橘子必須回來。然而，劉韋廷認為，橘子回來並不一定能讓柯文哲交保，「要看橘子怎麼講」。

劉韋廷認為，如果橘子回來後一問三不知，仍可能被認為會和柯文哲串證，因為她沒有誠實交代案件內容，這可能導致橘子和柯文哲都被羈押。除非橘子能供出犯罪事實，讓法官和檢察官認為交保不會串證，才有可能不被羈押，並讓柯文哲有機會交保。因此，雖然很多人期待橘子回來，但劉韋廷強調，重點在於橘子回來後的說法。