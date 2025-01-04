　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯案燒百天「陷僵橘」　網瘋猜4動向喊毛：橘子人間蒸發沒鬼？

▲▼柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜滯留日本遭通緝。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

▲柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜遭通緝。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，依收賄等罪起訴柯文哲等11人，柯文哲的貼身帳房、綽號「橘子」的許芷瑜至今仍滯留海外，遭檢方發布通緝。就有網友認為，政治獻金案目前怎麼說都是國內第一大案，許芷瑜不可能不知道，可她就像人間蒸發一樣，「整個人消失毛毛的吧？」引發網友4點猜測，掀起討論。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「橘子人間蒸發真的沒鬼？」以人之常情判斷，這案子怎麼說也算是國內第一大案，橘子本人不知道的機率基本上是0。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而且家人、朋友不可能不聯繫，「透過任何管道，不論是拍片或是友人轉述，表達『我現在很好』、『與我無關』之類的，不應該是應該發生的嗎？」可現在卻像人間蒸發一樣，現在人在哪國都不知道，「不覺得用『只是愛出國玩』帶過也散發一絲詭譎？」

原PO認為，重點不是司法會不會迫害她，也不是她是否有回台意願，而是「無聲無息」，「不管你覺得她重不重要，亦或這起司法案件有沒有道理，就橘子消失這件事，不覺得毛骨悚然嗎？」貼文引發眾人熱議。

就有網友回文，整理出4點大家對橘子動向的猜測，並提出自己的分析。第一個猜測為「她不知道自己被通緝、阿北被羈押」，但他覺得，這感覺不太可能，只要有網路就會知道這是最大新聞，即便不關心時事，也可能從人際互動中得知，不可能什麼都不知道。

第二猜測「她什麼都知道只是不敢回來」，他直呼，如果真的在國外躲著不回來，其他的不說，光收入就是一個問題，「除非她打定主意要當40年黑戶，不然不可能這麼做。」

第三猜測「她是民進黨臥底」，他對此也搖頭，「如果我是民進黨高層，養了這麼一個臥底，我給她下的一個命令就是跳出來承認橘子就是orange」，而非躲起來。

最後猜測是「她被控制／她死了」，該位網友認為，這個可能性最大，畢竟現在科技發達，要能躲得那麼徹底，很令人匪夷所思，「能消失得這麼徹底，應該是被幹掉或者被控制住了，讓一個人在國外消失，毫無線索，應該誰也找不回來。」

★★★ ETtoday新聞網提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因
頂流男星爆偷吃拍性愛片！　再掀「摳門假人設」：捐款只給47元
快訊／公司尾牙辦「拚酒大賽」　員工隔天陳屍廁所
獨／陳子豪「新應援曲」定了！　球迷：超好聽
快訊／黃國昌父親逝世！　享壽84歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「橘子回來」柯文哲能交保？律師搖頭了　曝一問三不知更慘

中榮斥資5億引進「醫檢影像神器」　院長陳勢安：醫院的里程碑

搭機「不再被嬰兒吵」！神人曝日航1功能　網驚：全世界都該跟進

消基會稱「行人庇護島」成新危險區　民團網紅怒嗆：謬誤

柯案燒百天「陷僵橘」　網瘋猜4動向喊毛：橘子人間蒸發沒鬼？

春節瘋出國「國旅訂房率首跌破4成」　花蓮最慘僅21%

女高山症發作「沒被隊友丟包」　他還原深山真相！網喊：有情有義

死者家屬笑謝「畢業典禮」　ICU醫收4張照飆淚：真的非常難得

雲林莿桐鄉農會發大財！年終獎金平均10.4個月　2人百萬入袋

下波冷氣團「全台大降溫」　連凍一周！乾冷轉濕冷

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#館長 喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割　本尊怒了！

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

派翠克跨年遇小S　她自己播音樂街頭熱舞XD

白車沒注意來車直接左轉...害直行車閃避不及撞上

「橘子回來」柯文哲能交保？律師搖頭了　曝一問三不知更慘

中榮斥資5億引進「醫檢影像神器」　院長陳勢安：醫院的里程碑

搭機「不再被嬰兒吵」！神人曝日航1功能　網驚：全世界都該跟進

消基會稱「行人庇護島」成新危險區　民團網紅怒嗆：謬誤

柯案燒百天「陷僵橘」　網瘋猜4動向喊毛：橘子人間蒸發沒鬼？

春節瘋出國「國旅訂房率首跌破4成」　花蓮最慘僅21%

女高山症發作「沒被隊友丟包」　他還原深山真相！網喊：有情有義

死者家屬笑謝「畢業典禮」　ICU醫收4張照飆淚：真的非常難得

雲林莿桐鄉農會發大財！年終獎金平均10.4個月　2人百萬入袋

下波冷氣團「全台大降溫」　連凍一周！乾冷轉濕冷

南韓西南海域「漁船觸礁沉沒」！22船員跳海逃生　3人喪命

女歌手罕見「解放傲人美胸」噴鼻血　辣到媽媽發飆…怒冷戰1週

酒精危害年花健保53億！台大教授喊合法飲酒年齡「延後」至21歲

花蓮貓頭鷹公園例行性養護1／6~1／10休園　公所公告免白跑

陸推出「反腐大片」　落馬官員對鏡頭懺悔：為求政績GDP弄那麼高

「橘子回來」柯文哲能交保？律師搖頭了　曝一問三不知更慘

挽肉と米2號店插旗台北信義區　5家人氣餐廳1月展新店

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」！　粉絲急喊恭喜才見真相

中榮斥資5億引進「醫檢影像神器」　院長陳勢安：醫院的里程碑

影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因：藍白是始作俑者

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

生活熱門新聞

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

冷氣團下周狂凍5天「最冷剩9度」　高山2時段有望追雪

好市多新甜點一顆16元　網友讚神還原

女「高山症發作」遭丟包？資深山友吐內幕：不能揪

獨／學生瘋買「假手機」應付學校保管檢查　老師嘆：很難發現

死者家屬笑謝「畢業典禮」　ICU醫收4張照飆淚

12星座「2025首週運勢」出爐！天蠍、射手好事來了

逛廟口夜市「給1元被拒收」！民眾超傻眼

一個人吃飯錯了嗎？　她慘遭店家強硬併桌

女高山症發作「沒被隊友丟包」　他還原深山真相

2025年星座「強運4超人」出爐

錢都涮涮鍋推會員制「黑卡門檻6萬」　優惠曝光！網吵翻了

漁民年收入200萬降至20萬！因風機討海生計變天

更多熱門

相關新聞

許甫不忍了！2021還在媒體任職　怒批蔡壁如翻供：劣幣是誰？

許甫不忍了！2021還在媒體任職　怒批蔡壁如翻供：劣幣是誰？

民眾黨前主席柯文哲涉貪案延燒，柯2日遭台北地院二度裁定羈押禁見。根據起訴書，民眾黨前立委蔡壁如曾向柯抗議周榆修、許甫、陳智菡及謝立功等4人「劣幣驅逐良幣」，但事後被問及此事時又改口。對此，許甫今（3日）還原，強調自己2021年還在媒體工作，「蔡壁如作證的2021年的劣幣是誰？」直言蔡的證詞錯誤不實，若具結後一再翻供，害了柯文哲，不是打迷糊仗就能停損。

白號召111上街「釘孤支」藍相挺　柯建銘：藍白111光棍節變光棍黨

白號召111上街「釘孤支」藍相挺　柯建銘：藍白111光棍節變光棍黨

小草出征「翻供害慘柯文哲」　蔡壁如嗆：羈押處分書只有陳智菡串證

小草出征「翻供害慘柯文哲」　蔡壁如嗆：羈押處分書只有陳智菡串證

柯文哲二度遭羈押禁見　蔣萬安：希望司法勿枉勿縱

柯文哲二度遭羈押禁見　蔣萬安：希望司法勿枉勿縱

柯文哲、高虹安遭綠營政治迫害？　他傻眼：檢舉他們貪污的是國民黨

柯文哲、高虹安遭綠營政治迫害？　他傻眼：檢舉他們貪污的是國民黨

關鍵字：

許芷瑜柯文哲政治獻金失蹤橘子PTT

讀者迴響

熱門新聞

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

金與正疑似公開子女　南韓情報單位急查證

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

23歲男GG「被菜花田掩埋」！整根變形…醫：要切了

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

男女路邊活春宮激戰　居民拿掃把趕人

橘子轉污點證人？吳子嘉爆料：這兩天有打給她

冷氣團下周狂凍5天「最冷剩9度」　高山2時段有望追雪

柯貼身秘書「橘子」轉污點證人？　媒體人：可成大英雄

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面