柯案燒百天「陷僵橘」　網瘋猜4動向喊毛：橘子人間蒸發沒鬼？

▲柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜遭通緝。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，依收賄等罪起訴柯文哲等11人，柯文哲的貼身帳房、綽號「橘子」的許芷瑜至今仍滯留海外，遭檢方發布通緝。就有網友認為，政治獻金案目前怎麼說都是國內第一大案，許芷瑜不可能不知道，可她就像人間蒸發一樣，「整個人消失毛毛的吧？」引發網友4點猜測，掀起討論。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「橘子人間蒸發真的沒鬼？」以人之常情判斷，這案子怎麼說也算是國內第一大案，橘子本人不知道的機率基本上是0。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而且家人、朋友不可能不聯繫，「透過任何管道，不論是拍片或是友人轉述，表達『我現在很好』、『與我無關』之類的，不應該是應該發生的嗎？」可現在卻像人間蒸發一樣，現在人在哪國都不知道，「不覺得用『只是愛出國玩』帶過也散發一絲詭譎？」

原PO認為，重點不是司法會不會迫害她，也不是她是否有回台意願，而是「無聲無息」，「不管你覺得她重不重要，亦或這起司法案件有沒有道理，就橘子消失這件事，不覺得毛骨悚然嗎？」貼文引發眾人熱議。

就有網友回文，整理出4點大家對橘子動向的猜測，並提出自己的分析。第一個猜測為「她不知道自己被通緝、阿北被羈押」，但他覺得，這感覺不太可能，只要有網路就會知道這是最大新聞，即便不關心時事，也可能從人際互動中得知，不可能什麼都不知道。

第二猜測「她什麼都知道只是不敢回來」，他直呼，如果真的在國外躲著不回來，其他的不說，光收入就是一個問題，「除非她打定主意要當40年黑戶，不然不可能這麼做。」

第三猜測「她是民進黨臥底」，他對此也搖頭，「如果我是民進黨高層，養了這麼一個臥底，我給她下的一個命令就是跳出來承認橘子就是orange」，而非躲起來。

最後猜測是「她被控制／她死了」，該位網友認為，這個可能性最大，畢竟現在科技發達，要能躲得那麼徹底，很令人匪夷所思，「能消失得這麼徹底，應該是被幹掉或者被控制住了，讓一個人在國外消失，毫無線索，應該誰也找不回來。」

★★★ ETtoday新聞網提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。