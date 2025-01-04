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挺蔡壁如！她曝柯文哲崩壞的關鍵　「陳智菡只會內鬥跟砸錢搞網軍」

▲政治評論員吳靜怡。（資料照／《豈有此呂》）

▲政治評論員吳靜怡。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉弊遭北院更裁「羈押禁見」，後續效應引發前立委蔡壁如和立院黨團主任陳智菡交火不斷。對此，政治評論員吳靜怡今（4日）在社群平台表示，現在民眾黨每個人都討厭蔡壁如，但真的輪不到陳智菡來罵蔡壁如，柯文哲拼連任、創黨，陳智菡都不在，一有好康，陳智菡就來，她接著呼籲陳智菡，不要只會內鬥蔡壁如跟砸錢搞網軍，好好想怎麼扭轉民眾黨才是上策。

吳靜怡在臉書表示，民眾黨和國民黨要上街對司法「釘孤支」，但真正「釘孤支」的其實是蔡壁如對上陳智菡這種一對一的賽局。她指出，從檢調資料可以發現，京華城案的發展和公益侵占的起始點，就是蔡壁如離開市府、離開黨政權力核心，這時候陳智菡來了。

吳靜怡認為，柯文哲本來就是色大膽小的男人，蔡壁如管柯文哲管了三十年，築起一些銅牆鐵壁，什麼事都是地下市長在前面篩選，雖然讓人討厭，甚至被柯文哲罵八婆，但無形中，都一再保護了柯文哲。

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照／記者屠惠剛攝）

至於陳智菡的角色，吳靜怡直言，一樣的職位、一樣的頭銜，一家人月領二十幾萬，卻只有負責了漂亮，所有的事情都把柯文哲往第一線推，推到現在都讓柯文哲跌入了土城沙坑堆。

吳靜怡不禁感慨，現在民眾黨每個人都討厭蔡壁如，但真的輪不到陳智菡來罵蔡壁如，柯文哲拼連任、創黨，陳智菡都不在，一有好康，陳智菡就來。

此外，吳靜怡質疑，陳智菡是權力中的核心，怎麼讓柯文哲變成大方貪財又好色的黨主席？連錢都敢在市長室收幾百萬，難道只有橘子許芷瑜知道，陳智菡不知道嗎？

吳靜怡說明，檢調如果真的放大橘子許芷瑜的角色，那是不是根本就看小了陳智菡？又或者，檢調盤查柯文哲所有對話通聯紀錄之後，陳智菡根本不是一個角色？畢竟柯文哲二十年的行動硬碟，重要檔案居然都沒有「陳智菡」。

吳靜怡斷言，柯文哲到時候被判刑，很多錢都要加倍賠償，陳智菡就多為柯家人著想，網軍、流量的錢不要再砸了，這都是浪費，尤其，花資源攻擊蔡壁如一點用都沒有。最後，吳靜怡呼籲，陳智菡好好地想想怎麼扭轉民眾黨，不要只會顧著自己漂亮跟玩內鬥。

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