許甫不忍了！2021還在媒體任職　怒批蔡壁如翻供：劣幣是誰？

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉貪案延燒，柯2日遭台北地院二度裁定羈押禁見。根據起訴書，民眾黨前立委蔡壁如曾向柯抗議周榆修、許甫、陳智菡及謝立功等4人「劣幣驅逐良幣」，但事後被問及此事時又改口。對此，許甫今（3日）還原，強調自己2021年還在媒體工作，「蔡壁如作證的2021年的劣幣是誰？」直言蔡的證詞錯誤不實，若具結後一再翻供，害了柯文哲，不是打迷糊仗就能停損。

「請問蔡壁如前委員妳作證的2021年的劣幣是誰？」許甫今在臉書指出，蔡壁如前委員在檢方問訊時證稱包含他在內有四人是劣幣驅良幣，問訊內容被媒體曝光後，蔡壁如又稱周榆修陳智菡兩人是被檢方憑空塞入的。但在隔兩日後上廣播媒體，蔡壁如又稱真正該負責任的是許甫、謝立功等2021年在中央黨部的人，意味著他們是劣幣驅良幣。

許甫指出，「基礎事實是，2021年我還在媒體服務，我在2022年3月進到民眾黨時，前副秘書長已離職5個月餘、前文宣部主任已離職3個月餘」，也就是說，蔡壁如委員不管是指4人或2人，證詞都是錯誤不實的。

許甫強調，這件事是無關案情的風花雪月，蔡前委員想跟檢方交心聊天也尊重，「但蔡前委員談話評論一再缺乏事實基礎，政治語言或有較大的寬容，但證詞不是」，作證證詞是需嚴肅謹慎並需本人閱讀後簽名具結的證詞，不能隨心所欲憑空臆測，更不該在具結後，反覆一再翻供。

「我個人要被蔡前委員稱劣幣還是比特幣，都能一笑置之。」許甫說，如果蔡壁如其他證詞缺乏事實基礎又反覆翻供，害了柯文哲前主席官司，甚至成為檢方借題發揮繼續聲押的理由，這不是政治語言，不像過去打迷糊仗就能停損的。