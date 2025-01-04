挺不過天災！花蓮蝴蝶谷渡假村2／7吹熄燈號

▲▼富源兩條主要步道多處災害，需要2~3年才得以修復。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富源國家森林遊樂區內的蝴蝶谷溫泉渡假村，雖然，挺過疫情時期，但因去年連續的0403地震與康芮颱風等天災接連重創，富源兩條主要步道多處災害，需要2~3年的修復，因此園區營運也面臨嚴峻挑戰。

林業及自然保育署花蓮分署與蝴蝶谷公司多次協商，經商業評估與審慎考量，很遺憾地宣布，蝴蝶谷溫泉渡假村將自今年2月7日起停止營運，入園及泡湯服務將營業至2月4日，並公告協助消費者辦理退券退費手續。

富源國家森林遊樂區內的蝴蝶谷溫泉渡假村，是花蓮南區觀光亮點，以優質森林、瀑布、溫泉資源、絕佳地理位置及完善服務設施聞名，為無數遊客提供身心放鬆的理想去處。

▲蝴蝶谷溫泉渡假村，是花蓮南區觀光亮點，以優質森林、瀑布、溫泉資源、絕佳地理位置聞名。

富源國家森林遊樂區從民國93年起由林業保育署依促進民間參與公共建設法，與蝴蝶谷公司簽定委託興建營運契約（94年至113年），長期以來，雙方建立起深厚的合作夥伴關係，過去二十餘年權利金收入高達5,494萬元，持續回饋地方公益超過400萬元，每年提供在地就業機會超過60人次，對於充盈國庫、生態維護及地方回饋，貢獻良多，為此次因連續天災造成園區的多處災害及遊客的銳減，該公司評估後表示無法短期維持營運，因此決定忍痛終止。

▲蝴蝶谷溫泉渡假村貼出告示，將自今年2月7日起停止營運。



花蓮分署表示，雖然蝴蝶谷溫泉渡假村營運契約即將告一段落，但對富源國家森林遊樂區的未來依舊充滿信心。將持續投入園區修整、重整與環境教育發展，積極的修復完成後，再尋求最適宜經營模式，寄望未來打造兼具生態保育與森林遊憩功能的優質景點，再造富源風華。

▲入園及泡湯服務將營業至2月4日，並協助消費者辦理退券退費手續。



花蓮分署提醒，持有蝴蝶谷溫泉渡假村住宿券、餐券或泡湯券的消費者，請務必於今年2月7日前，依業者公告辦理退費手續。花蓮分署也將全力協助業者，確保每位消費者的權益都能得到保障。

詳見蝴蝶谷溫泉渡假村退券辦法，或電洽渡假村財務部（03）881-2377。