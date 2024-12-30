東京看流感噴7千「旅平險不一定能賠」　達人教1招：100%理賠

▲圖為東京街景，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

日本各地流感疫情延燒，東京都、大阪府等地也陸續發布「流感警報」，旅日達人、前台大感染科主治醫師林氏璧提醒，當地就醫費用高昂，所以要注意自己投保的旅平險，是否有給付法定傳染病；另外，他也透露，日本觀光廳和東京海上日動合作推出「日本旅遊保險」，不論醫藥費、住院費、手術費或返國的醫療搬運費，通通100%理賠。

眼看東京流感疫情大爆發，有國人透露，在當地就醫，費用超過台幣7千元。對此，林氏璧除了建議近期赴日的國人，在台灣先準備好常備藥物；同時他也提醒，要特別注意所投保的旅平險，是否有給付法定傳染病。

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他指出，目前旅平險有提供包含法定傳染病選擇的，台灣的有安達、臺灣產物保險、旺旺友聯、南山人壽等，「如果你到日本或國外旅遊，得到新冠、流感、猴痘等法定傳染病而就醫，希望能順利得到給付的話，記得注意一下，要選擇不把法定傳染病給除外的方案喔！」

林氏璧也提到，為了解決外國人的醫療需求，疫情後日本觀光廳和東京海上日動合作推出「日本旅遊保險」，醫藥費、住院費、手術費及送回國的醫療搬運費100%理賠，連傳染病、滑雪意外都有理賠，上限為1000萬日幣（約新台幣207萬元），且保費相當便宜，「但這要到日本才能上網投保，大家可以參考。」