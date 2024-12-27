東京時隔6年爆「流感警報」！藥品大缺貨　疫情恐持續到明年

▲日本各地爆發流感疫情。（示意圖／達志影像／美聯社）



王佩翊／編譯

日本各地流感疫情持續蔓延，東京都、大阪府、宮崎縣等地都已發布「流感警報」。如今除了病例增加，甚至也開始出現藥物短缺的情況，光是常見的5種咳嗽藥物，就有4款供應不足。醫師提醒，流感疫情可能持續到明年初，跨年連假期間絕不可大意。

根據《日本電視台》報導，東京都時隔6年再度發布「流感警報」。統計數據顯示，截至12月22日的1周內，每家醫療機構平均有40.02名流感患者就診，遠超前一周的17.36人，不但直接翻倍，更是飆破警報標準的30人門檻。

該數據也明顯高於2023年同期的感染人數。這是東京都自2019年1月以來，流感患者病例數首次超過警報標準。不僅如此，位於關東地區的埼玉縣和千葉縣每周平均患者數量分別來到51.06人和60.03人，兩地也同時發出流感警報。

特別是埼玉縣戶田市的公平醫院，本周患者數出現「爆炸性成長」。公平醫院院長公平誠指出，相較上周，本周患者數量已經翻了2到3倍，成長速度驚人。公平誠也提醒，流感疫情可能持續到明年初，預計還會有更多人感染。

東京的有明家庭藥局也指出，常用的5種咳嗽藥物已有4種供應不足，隨著流感患者增加，藥物的供應將會更加緊繃。該藥局表示，由於接下來是跨年連假，27日是今年內最後一次進貨，但目前仍無法確定是否能夠補足貨量。兒童專用的流感治療藥粉和克流感的出貨被延遲，然而這些藥物都無法用其他藥品替代，因此藥物短缺情況更為嚴峻。