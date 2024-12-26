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台女到盧安達染瘧疾！返國後「寒顫、骨痛」就醫確認復發

▲▼疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新增一起境外移入瘧疾！疾病管制署表示，個案為20多歲女性，11月上旬曾至非洲盧安達，但未服用瘧疾預防用藥，後續在杜拜當地醫院診斷瘧疾重症並接受治療改善，沒想到11月底返國後，於12月21日又出現發燒，伴隨寒顫、骨痛、肌肉痛症狀，就醫確定是惡性瘧（又稱熱帶瘧）再發。

疾管署副署長曾淑慧表示，這名個案目前經過治療後狀況穩定，目前在家休養中，衛生單位將追蹤個案健康狀況及後續檢驗結果。而瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及惡性瘧最常見。

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曾淑慧指出，大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

而依疾管署監測資料顯示，國內今年截至12月24日共計9例瘧疾確定病例，均為境外移入，較過去5年(2019到2023年)同期2至7例略高，分別為5例外國籍及4例本國籍，發病年齡介於20多歲至60多歲，檢出病原體為5例惡性瘧、3例間日瘧及1例三日瘧，感染國家為非洲安哥拉、喀麥隆、奈及利亞、衣索比亞、尚比亞、馬拉威、盧安達及亞洲緬甸及印度，其中1例死亡。

疾管署指出，國際間瘧疾疫情持續，且於我國發生境外移入病例，依據世界衛生組織(WHO)年報資料顯示，2023年全球有2.63億病例及59.7萬例因瘧疾死亡，約94%病例及95%死亡病例發生在非洲區域，超過一半的死亡病例發生在4個國家：奈及利亞、剛果民主共和國、尼日及坦尚尼亞。另盧安達今年迄今累計逾51萬例，已高於去年同期。

此外，亞洲今年疫情部分，印度迄今累計逾20萬例，高於去年同期，泰國及韓國亦分別累計4,000及700餘例。

曾淑慧也提到，日前剛果民主共和國傳出爆發不明原因疫情且已導致近600人罹病，大部分是兒童，致死率約6.2%，亦研判與瘧疾及營養不良有關。

國內近10年(自2015年起)累計63例確定病例，均為境外移入，年齡以21到50歲為多(占71%)，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，儘量安排住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並提供醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。

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