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流感爆10死！最年輕僅40多歲　猛咳當一般感冒「再就醫已肺炎」

▲▼疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感正式進入流行期，疾病管制署今（31）日公布，上周國內有10例流感死亡個案，其中最年輕是僅40多歲女性，11月下旬曾經劇烈咳嗽、呼吸喘，診所就醫當成一般感冒，後來病況加重，本月上旬到醫院就醫已經右側肺炎合併呼吸衰竭、敗血性休克，確認感染A流H1N1，收治加護病房住院三周後不幸過世。

疾病管制署今（31）日表示，第52周（12/22-12/28）類流感門急診就診約10萬9千人次，近期呈上升趨勢，且急診就診病例百分比達11.2%，超過流行閾值（11.0%），進入流行期；另外，新增19例流感併發重症，新增10例流感死亡個案，都感染A型H1N1。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案中最年輕是北部40多歲女性，本身有氣喘史，沒有接種流感疫苗，11月下旬因為劇烈咳嗽、喘、全身無力，赴診所就醫診斷為感冒， 拿口服藥返家，後續症狀加劇，12月上旬再度赴急診時，診斷已出現右側肺炎、敗血性休克等，且快篩A型流感陽性，收治加護病房後又併發細菌感染，住院三周不幸過世，死因為流感併發肺炎、呼吸衰竭。

重症方面，較為年輕個案為北部30多歲男性，本身有高血壓跟慢性病腎臟史，沒有接種疫苗，12月中旬一開始呼吸喘，後來到醫院就診，醫生懷疑是肺炎並建議住院，但個案當時沒有接受建議，返家後3天症狀沒有改善，還出現發燒、意識改變，再到急診時已經腎功能異常，胸部電腦斷層兩側肺炎、肺水腫，因為肺炎呼吸衰竭、腎臟損傷而收治加護病房，目前已經住院接近兩周，症狀有稍好轉。

疾管署表示，近四周合約實驗室監測顯示，社區流行流感病毒以A型H1N1為主。本流感季自今年10月1日起截至12月30日累計369例，年齡層以65歲以上長者為多（占58%），另死亡病例累積85例，死亡數為近10個流感季最高；確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，截至12月30日止，公費流感疫苗接種數約577.7萬人次（疫苗使用率約87.7%），低於去年同期（631.3萬人次），另全國65歲以上長者流感疫苗接種率為44.4%，學齡前幼兒則為63.7%，皆尚未達接種目標。明(114)年1月1日起，公費流感疫苗將擴大提供全國滿6個月以上尚未接種的民眾接種直至疫苗用罄止，呼籲符合公費流感疫苗資格民眾儘速前往。

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